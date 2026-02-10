Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Speyer GmbH haben auf ihrer Webseite ein neues Feedbackformular für den Stadtbusverkehr eingerichtet. Fahrgäste haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Rückmeldungen, Hinweise und Anregungen direkt an die Verkehrsbetriebe Speyer zu übermitteln.

Das Formular ist unter www.stadtwerke-speyer.de/stadtbusverkehr abrufbar und soll eine unkomplizierte und direkte Kommunikation ermöglichen. Ziel des Angebots ist es, Anregungen aus der Fahrgastperspektive aufzunehmen und so einen weiteren Beitrag zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in Speyer zu leisten.

