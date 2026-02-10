Schwegenheim – Mängel ohne Ende

Schwegenheim / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Zu einer Kontrolle der besonderen Art kam es gestern Nachmittag, als Germersheimer Polizisten ein Fahrzeug in Schwegenheim kontrollierten. Zunächst wurde der 25-jährige Fahrer auf der B9 mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die eingesetzten Beamten über den desolaten Zustand seines Fahrzeugs. Neben einer fehlenden Heckscheibe, waren auch die Reifen extrem abgefahren. Dazu kamen massive Schäden im Frontbereich des Fahrzeugs und ein Anhänger, der nicht einmal richtig am Fahrzeug angeschlossen war. Als traurigen Höhepunkt wurde dann auch noch festgestellt, dass der komplette Aufbau des Anhängers defekt war. Zurück zu dem Fahrzeugführer: Hier bleibt noch zu erwähnen, dass er auch seinen Führerschein nicht dabei hatte. Aufgrund der gravierenden Mängel wurde ihm die Weitersagt untersagt. Zudem erwartet ihn ein entsprechendes Verfahren.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 09:51