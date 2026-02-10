Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher besprüht Mann mit Reizstoff – Zeugenaufruf



Schriesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagnachmittag kam es vor einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße zu einem verbalen Streit zwischen einem 54-Jährigen und mehreren Jugendlichen.

Danach lief der Mann über die Römerstraße in Richtung der B3 weiter. Auf der Höhe des dortigen Kindergartens fuhren um kurz vor 17 Uhr zwei der Jugendlichen auf einem E-Roller an dem 54-Jährigen vorbei. Dabei sprühte der Mitfahrer im Vorbeifahren einen Reizstoff in die Augen des Geschädigten. Anschließend fuhren die zwei in Richtung B3 weiter.

Durch die hervorgerufene Reizung der Augen verspürte der Angegriffene starke Schmerzen und musste medizinisch behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

– männlich

– sehr schlank

– ungefähr 16 bis 17 Jahre alt

– schwarze Kapuzenpullover

– 1x Gucci-Tasche

– schwarze Hose

– Süd- bis südosteuropäisches Aussehen

Der Polizeiposten Schriesheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06203/ 61301 (8:00 Uhr bis 16:00 Uhr) oder beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06203/ 1003-0

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:16