Schifferstadt – Gefährliche Müllablage im Schifferstadter Wald

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Ordnungsbehörde sucht Augenzeugen
Bäume, Kräuter, Erde, Steine, Tiere – all das gehört in einen gesunden Wald. Was eindeutig
nicht hineingehört, sind Eternitplatten. Der sogenannte Faserzement enthält Asbestfasern,
die durch Verwitterung nur noch gefährlicher für Mensch, Tier und Umwelt werden und
schwere Krankheiten verursachen können.
In der vergangenen Woche haben noch unbekannte Täter mehrere Eternitplatten im
Schifferstadter Wald abgelegt. Die Ordnungsbehörde sucht nun nach den Tatverdächtigen.
Gesichtet wurde ein Fahrzeug mit DÜW-Kennzeichen. Wer etwas beobachtet hat, wird
gebeten, sich unter 06235 / 44119 zu melden.
Mehrere tausend Euro kostet die Entsorgung von illegal abgelegtem Müll die
Stadtverwaltung jedes Jahr. Teilweise mehrmals am Tag gehen bei der Ordnungsbehörde
Meldungen wegen illegal abgelegtem Müll ein, der dann kostspielig entsorgt werden muss.
Lebensmittel im Wald, die Wildtiere gefährden, Grünflächen im Stadtgebiet, die mehr Plastik
als Natur beherbergen, und Altkleidercontainer, deren Umfeld einer Müllhalde gleicht –
muss das sein? Nein, lautet die deutliche Antwort, denn in Schifferstadt kann alles – von
Wertstoffen über Elektrogeräte bis hin zu Grünschnitt – nahezu kostenlos entsorgt werden.
Hausmüll
Rest-, Bio-, Papier-, Glas- und Plastikmüll wird entsprechend dem Abfallkalender vom
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung abgeholt. Nähere Informationen sowie
den Abfallkalender zum Download finden Sie auf www.ebalu.de.
Wertstoffsäcke für Glas, Papier und Plastik erhalten Bürgerinnen und Bürger im Rathaus-
Foyer.
Wertstoffe
Grünabfälle, Elektrogeräte, Batterien, verwertbarer, mineralischer Bauschutt, wie zum
Beispiel Sanitärkeramik, Metallschrott, CDs, DVDs, Druckerpatronen, Montageschaumdosen,
Speisefette, Flaschenkorken, Altöl und ölverschmutzte Betriebsmittel können auf dem
Wertstoffhof auf dem Gelände der ehemaligen Kreisbauschuttdeponie an der L 454 /
Kreuzung Langgasse abgegeben werden.
Grünschnitt
Laub, gemähter Rasen usw. können zum Wertstoffhof Schifferstadt auf dem Gelände der
ehemaligen Kreisbauschuttdeponie gebracht oder verpackt in Kartons, Eimern oder offenen
Säcken (keine zugeknoteten Plastiksäcke) zur Straßensammlung des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaft gegeben werden.
Sperrmüll
„Auf Abruf“ holt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sperrige Abfälle direkt am
Wohngrundstück ab. Jeder Haushalt kann so pro Kalenderjahr bis zu 6 m³ Sperrmüll
kostenfrei entsorgen. Mit einer Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen kann die
Sperrmüllabholung online oder telefonisch unter 0621 / 5909 – 5555 beantragt werden. Bei
mehr als 6 m³ Sperrmüll pro Jahr wird eine Gebühr von 45,70 Euro pro angefangene 3 m³
berechnet. Bei Interesse an zusätzlichen Sperrmüllabholungen kann per E-Mail an
eba@rheinpfalzkreis.de Kontakt aufgenommen werden.
Gebrauchtes sinnvoll entsorgen
Wiederverwendbare, saubere sowie zerschlissene Kleidung bzw. Textilien können in den
insgesamt 24 Altkleider-Container im Stadtgebiet entsorgt werden. Alle weiteren, noch
verwendbaren Gegenstände, wie Spielsachen, Geschirr oder Kleinstmöbel, finden über
soziale Einrichtungen, wie das Kleiderlädchen „Wühlmaus“ des Kinderschutzbundes,
Rehbachstraße 4, oder die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, Rehbachstraße 12,
dankbare Abnehmer.
Übrigens
Das illegale Entsorgen von Müll ist gesetzlich verboten und kann mit Bußgeldern bis hin zu
Gefängnisstrafen geahndet werden. Sie haben etwas beobachtet? Die Ordnungsbehörde ist
für jeden Hinweis dankbar, der weitere Müllablagen verhindert oder diesen vorbeugt. Sie
erreichen die Mitarbeiter unter 06235 44-0 oder per E-Mail an
vollzugsdienst@schifferstadt.de
Über die App „Meldoo“ können Bürgerinnen und Bürger illegale Müllablagerungen melden.
Text & Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
