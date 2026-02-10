Schifferstadt – Gefährliche Müllablage im Schifferstadter Wald



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Ordnungsbehörde sucht Augenzeugen

Bäume, Kräuter, Erde, Steine, Tiere – all das gehört in einen gesunden Wald. Was eindeutig

nicht hineingehört, sind Eternitplatten. Der sogenannte Faserzement enthält Asbestfasern,

die durch Verwitterung nur noch gefährlicher für Mensch, Tier und Umwelt werden und

schwere Krankheiten verursachen können.

In der vergangenen Woche haben noch unbekannte Täter mehrere Eternitplatten im

Schifferstadter Wald abgelegt. Die Ordnungsbehörde sucht nun nach den Tatverdächtigen.

Gesichtet wurde ein Fahrzeug mit DÜW-Kennzeichen. Wer etwas beobachtet hat, wird

gebeten, sich unter 06235 / 44119 zu melden.

Mehrere tausend Euro kostet die Entsorgung von illegal abgelegtem Müll die

Stadtverwaltung jedes Jahr. Teilweise mehrmals am Tag gehen bei der Ordnungsbehörde

Meldungen wegen illegal abgelegtem Müll ein, der dann kostspielig entsorgt werden muss.

Lebensmittel im Wald, die Wildtiere gefährden, Grünflächen im Stadtgebiet, die mehr Plastik

als Natur beherbergen, und Altkleidercontainer, deren Umfeld einer Müllhalde gleicht –

muss das sein? Nein, lautet die deutliche Antwort, denn in Schifferstadt kann alles – von

Wertstoffen über Elektrogeräte bis hin zu Grünschnitt – nahezu kostenlos entsorgt werden.

Hausmüll

Rest-, Bio-, Papier-, Glas- und Plastikmüll wird entsprechend dem Abfallkalender vom

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung abgeholt. Nähere Informationen sowie

den Abfallkalender zum Download finden Sie auf www.ebalu.de.

Wertstoffsäcke für Glas, Papier und Plastik erhalten Bürgerinnen und Bürger im Rathaus-

Foyer.

Wertstoffe

Grünabfälle, Elektrogeräte, Batterien, verwertbarer, mineralischer Bauschutt, wie zum

Beispiel Sanitärkeramik, Metallschrott, CDs, DVDs, Druckerpatronen, Montageschaumdosen,

Speisefette, Flaschenkorken, Altöl und ölverschmutzte Betriebsmittel können auf dem

Wertstoffhof auf dem Gelände der ehemaligen Kreisbauschuttdeponie an der L 454 /

Kreuzung Langgasse abgegeben werden.

Grünschnitt

Laub, gemähter Rasen usw. können zum Wertstoffhof Schifferstadt auf dem Gelände der

ehemaligen Kreisbauschuttdeponie gebracht oder verpackt in Kartons, Eimern oder offenen

Säcken (keine zugeknoteten Plastiksäcke) zur Straßensammlung des Eigenbetriebs

Abfallwirtschaft gegeben werden.

Sperrmüll

„Auf Abruf“ holt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sperrige Abfälle direkt am

Wohngrundstück ab. Jeder Haushalt kann so pro Kalenderjahr bis zu 6 m³ Sperrmüll

kostenfrei entsorgen. Mit einer Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen kann die

Sperrmüllabholung online oder telefonisch unter 0621 / 5909 – 5555 beantragt werden. Bei

mehr als 6 m³ Sperrmüll pro Jahr wird eine Gebühr von 45,70 Euro pro angefangene 3 m³

berechnet. Bei Interesse an zusätzlichen Sperrmüllabholungen kann per E-Mail an

eba@rheinpfalzkreis.de Kontakt aufgenommen werden.

Gebrauchtes sinnvoll entsorgen

Wiederverwendbare, saubere sowie zerschlissene Kleidung bzw. Textilien können in den

insgesamt 24 Altkleider-Container im Stadtgebiet entsorgt werden. Alle weiteren, noch

verwendbaren Gegenstände, wie Spielsachen, Geschirr oder Kleinstmöbel, finden über

soziale Einrichtungen, wie das Kleiderlädchen „Wühlmaus“ des Kinderschutzbundes,

Rehbachstraße 4, oder die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, Rehbachstraße 12,

dankbare Abnehmer.

Übrigens

Das illegale Entsorgen von Müll ist gesetzlich verboten und kann mit Bußgeldern bis hin zu

Gefängnisstrafen geahndet werden. Sie haben etwas beobachtet? Die Ordnungsbehörde ist

für jeden Hinweis dankbar, der weitere Müllablagen verhindert oder diesen vorbeugt. Sie

erreichen die Mitarbeiter unter 06235 44-0 oder per E-Mail an

vollzugsdienst@schifferstadt.de

Über die App „Meldoo“ können Bürgerinnen und Bürger illegale Müllablagerungen melden.

Text & Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 19:51