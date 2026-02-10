Pfalz – Jetzt für das neue Schuljahr an der Meisterschule für Handwerker bewerben

Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern weist auf den Anmeldeschluss für das
kommende Schuljahr 2026/2027 hin:
Interessierte können sich noch bis zum 1. März 2026
anmelden, danach sind Anmeldungen nur noch auf Anfrage möglich. Das vielfältige
Bildungsangebot beinhaltet die Berufsfachschule, die Fachschule für Technik sowie die
Fachschule für Meister.
Die Meisterschule bietet sowohl die dreijährige Ausbildung in den Berufen Tischler,
Goldschmied, Informationselektroniker, Maler und Lackierer, Steinmetz und Bildhauer,
Metallbauer sowie Elektroniker für Automatisierungs- und Systemtechnik und Fachkraft für
Metalltechnik. Darüber hinaus können sich Fachkräfte in der zweijährigen Fachschule für
Technik in unterschiedlichen Fachrichtungen wie Maschinentechnik, Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik, Bautechnik oder Karosserie- und Fahrzeugbau zum Staatlich
geprüften Techniker qualifizieren und zusätzliche Qualifikationen wie Fachhochschulreife,
REFA-Grundschein oder Ausbildungsprüfung erwerben.
Zur Vorbereitung auf die
Meisterprüfung bietet die Schule ebenso einjährige, praxisnahe Weiterbildungsgänge in den
Gewerken Feinwerkmechaniker, Kraftfahrzeugtechniker, Karosserie- und Fahrzeugbauer,
Land- und Baumaschinenmechatroniker, Elektrotechniker, Friseur, Maler und Lackierer,
Maurer- und Betonbauer, Steinmetz und Steinbildhauer, Tischler sowie Zimmerer an.
Ein besonderer Vorteil: Der Schulbesuch ist schulgeldfrei. Zusätzlich kann unter bestimmten
Voraussetzungen Aufstiegs-BAföG in Anspruch genommen werden. Damit leistet die
Meisterschule einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur beruflichen
Weiterbildung im Handwerk. Sie befindet sich am Am Turnerheim 1 in Kaiserslautern.
Weitere Informationen zu den Bildungsgängen, Zugangsvoraussetzungen und zur
Anmeldung gibt es unter www.mhk-kl.de oder telefonisch unter 0631 3647-405
(Weiterbildung) bzw. 0631 3647-406 (Ausbildung).
Quelle: Bezirksverband Pfalz
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:00