Pfalz – Jetzt für das neue Schuljahr an der Meisterschule für Handwerker bewerben



Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern weist auf den Anmeldeschluss für das

kommende Schuljahr 2026/2027 hin:

Interessierte können sich noch bis zum 1. März 2026

anmelden, danach sind Anmeldungen nur noch auf Anfrage möglich. Das vielfältige

Bildungsangebot beinhaltet die Berufsfachschule, die Fachschule für Technik sowie die

Fachschule für Meister.

Die Meisterschule bietet sowohl die dreijährige Ausbildung in den Berufen Tischler,

Goldschmied, Informationselektroniker, Maler und Lackierer, Steinmetz und Bildhauer,

Metallbauer sowie Elektroniker für Automatisierungs- und Systemtechnik und Fachkraft für

Metalltechnik. Darüber hinaus können sich Fachkräfte in der zweijährigen Fachschule für

Technik in unterschiedlichen Fachrichtungen wie Maschinentechnik, Elektrotechnik,

Automatisierungstechnik, Bautechnik oder Karosserie- und Fahrzeugbau zum Staatlich

geprüften Techniker qualifizieren und zusätzliche Qualifikationen wie Fachhochschulreife,

REFA-Grundschein oder Ausbildungsprüfung erwerben.

Zur Vorbereitung auf die

Meisterprüfung bietet die Schule ebenso einjährige, praxisnahe Weiterbildungsgänge in den

Gewerken Feinwerkmechaniker, Kraftfahrzeugtechniker, Karosserie- und Fahrzeugbauer,

Land- und Baumaschinenmechatroniker, Elektrotechniker, Friseur, Maler und Lackierer,

Maurer- und Betonbauer, Steinmetz und Steinbildhauer, Tischler sowie Zimmerer an.

Ein besonderer Vorteil: Der Schulbesuch ist schulgeldfrei. Zusätzlich kann unter bestimmten

Voraussetzungen Aufstiegs-BAföG in Anspruch genommen werden. Damit leistet die

Meisterschule einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur beruflichen

Weiterbildung im Handwerk. Sie befindet sich am Am Turnerheim 1 in Kaiserslautern.

Weitere Informationen zu den Bildungsgängen, Zugangsvoraussetzungen und zur

Anmeldung gibt es unter www.mhk-kl.de oder telefonisch unter 0631 3647-405

(Weiterbildung) bzw. 0631 3647-406 (Ausbildung).

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:00