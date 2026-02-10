Mutterstadt: Erfolgreiche Januar-Auktion bei Henrys Auktionshaus – Spitzenzuschlag für Antoni Piotrowski

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Zuschlag von 81.250 Euro fand die erfolgreiche Januar-Auktion bei Henrys Auktionshaus in Mutterstadt ihren Höhepunkt. Den Schlusspunkt setzte die Masowische Trachtengruppe des polnischen Malers Antoni Piotrowski (01-6106), die auf reges internationales Interesse stieß.

Das Gemälde überzeugte nicht allein durch seine realistische Bildsprache und die meisterhafte Wiedergabe traditioneller Trachten sowie eindringlicher Charakterstudien. Mehrere Bieter würdigten das Werk darüber hinaus als kulturhistorisches Dokument der Volksfrömmigkeit und Alltagskultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts. In einem über mehrere Minuten andauernden Bietergefecht fiel der Zuschlag schließlich in das Heimatland des Künstlers.



Ebenfalls erfolgreich wechselte die Darstellung der hochgotischen Veroneser della Scala im Palazzo di Cangrande von Il Ferrarin (01-6072) für 27.500 Euro den Besitzer. Die opulente Komposition, reich an innerbildlichen Details, verdeutlicht Ferrarins intensive Auseinandersetzung mit dem Erbe der Renaissance. Innerhalb seines Œuvres lässt sich das Werk dem gereiften Spätwerk zuordnen und zugleich als ein zentrales Beispiel seiner Beschäftigung mit der Malerei der Veroneser Schule verstehen – eine Qualität, die bereits Zeitgenossen wie heutige Kenner gleichermaßen zu schätzen wissen.





Großes Interesse galt zudem einer venezianischen Vedute mit Blick entlang des Palazzo Ducale, zugeschrieben Giacomo Guardi (01-6067), die bei 11.250 Euro zugeschlagen wurde. Dicht gefolgt wurde sie von Ercole Calvis Landschaftsausschnitt Castello di Sermione – Lago di Garda (01-6066), der mit einem Ergebnis von 6.000 Euro erfreulicherweise an den Ort seiner dargestellten Szenerie zurückkehrte.



Weitere beachtliche Resultate erzielten Berthold Woltzes Genreszene Heimaturlaub (01-6077) mit 4.750 Euro sowie das Werkstatt-Interieur mit Kindergruppe von Antoine Édouard Moulinet (01-6075), das bei 4.625 Euro zugeschlagen wurde.



