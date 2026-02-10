  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
10.02.2026, 15:24 Uhr

Mannheim – Stadt Mannheim zieht positives Fazit für Pilotprojekt „Scan-Fahrzeuge“

1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sechs Wochen lang war Ende 2025 ein sogenanntes Scan-Fahrzeug zur automatisierten Parkraumüberwachung in der Mannheimer Neckarstadt unterwegs. Die dort parkenden Fahrzeuge sollten überprüft, sicherheitsrelevante Verstöße aufgezeichnet und zur Ahndung gebracht werden. Hintergrund war die Teilnahme an einem Pilotprojekt des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. Seit Mitte Dezember ist die Testphase abgeschlossen, die Ergebnisse sind nun ausgewertet.

„Wir freuen uns, dass wir an diesem Pilotprojekt teilnehmen konnten und damit europaweit die erste Kommune waren, die Falschparker automatisiert mit einem Scan-Car erfasst hat. Ziel des Versuchs war es, die Überwachung des ruhenden Verkehrs effektiver und effizienter zu gestalten, um den Kontrolldruck zu erhöhen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu stärken“, konstatiert Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen und bilanziert: „Der Test hat deutlich gezeigt, dass die Technik Potential hat, dieses Ziel erreichen zu können. Wir haben aber auch erkannt, dass das automatisierte Erfassen von Falschparkern deutlich schwieriger ist als beispielweise das Erfassen von ‚Schwarzparkern‛, was andernorts getestet wurde. Das Projekt brachte allen Beteiligten einen deutlichen Erkenntnisgewinn. Wir als Stadt Mannheim würden die Technik nun gerne dauerhaft als Kontrollmittel unseres städtischen Ordnungsdienstes einsetzen und werden die Einführung eines Scan-Fahrzeugs daher intensiv weiterverfolgen.“

Verkehrsminister Winfried Hermann resümiert: „Das Scan-Fahrzeug konnte sich im Einsatz beweisen und macht dadurch die Straßen sicherer. Denn Falschparken führt besonders in dicht bebauten Innenstädten häufig zu gefährlichen Situationen. Die Scan-Fahrzeuge machen Falschparken unattraktiv: Durch die engmaschige und regelmäßige Kontrolle bleiben Rettungswege, Radstreifen und Fußwege frei. Die Erkenntnisse aus dem Pilotversuch könnten nicht nur die Stadt Mannheim zukünftig beim weiteren Einsatz unterstützen, zum Beispiel auch gegen ‚Schwarzparker‘, sondern auch anderen Kommunen die Einführung erleichtern.“

Ablauf der Testphase in Mannheim

Die für die Testphase ausgewählten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes waren täglich sowohl tagsüber, als auch in den späten Abendstunden bei Dunkelheit mit dem Scan-Fahrzeug in der Neckarstadt unterwegs. Um möglichst aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und den Arbeits- bzw. Programmierungsaufwand für einen möglichen späteren Einsatz im gesamten Stadtgebiet besser abschätzen zu können, wurden die Testfahrten stets protokolliert und festgestellte Fehler und Probleme direkt gemeldet. Durch das vom Verkehrsministerium beauftragte Unternehmen DCX Innovations konnte die Erfassungssoftware dann umgehend optimiert und erneut getestet werden. Hierzu zählten unter anderem Anpassungen an der Kartierung an die Mannheimer Beanstandungspraxis und Fragen zum Satellitenkontakt, den das Fahrzeug benötigt, um den Standort eines geparkten Autos bis auf zehn Zentimeter genau feststellen zu können.

Zum Ende der Testphase konnten erste teilautomatisiert erhobene Echtfälle aus den Kontrollfahrten in das Erfassungsprogramm des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung übertragen und daraus resultierende Verwarnungen erstellt werden. So konnten zum Abschluss an einem Tag 45 Fälle an die Bußgeldbehörde weitergeleitet werden. Bereits 60 Prozent (27 Fälle) davon sind final abgeschlossen und bezahlt. Zu den beanstandeten Verstößen gehörte das Parken am rechten Fahrbahnrand, das Parken mit weniger als fünf Metern Abstand zu einer Kreuzung bzw. Einmündung, das verbotswidrige Gehwegparken sowie das Parken auf einer Sperrfläche und im absoluten Halteverbot.

Auf Grundlage der Testergebnisse geht die Verwaltung davon aus, dass mit dem System je nach Örtlichkeit und Uhrzeit zukünftig ca. 50 Fälle im sicherheitsrelevanten Bereich pro Stunde erfasst werden könnten.

Ausblick: Weiteres Vorgehen in Mannheim

Die Stadt will den dauerhaften Einsatz von Scan-Cars im Mannheimer Stadtgebiet verfolgen. Vorgesehen wäre, das System zunächst in Quartieren mit hohem Parkdruck einzusetzen und dabei weiterhin ausschließlich sicherheitsrelevante Verstöße zu kontrollieren. Eine Ausweitung auf „Schwarzparker“ ist möglich, sobald die Parkautomaten auf Kennzeicheneingabe umgestellt bzw. neue beschafft werden und die Software persönliche Kriterien der Parkenden, z.B. die Schwerbehinderten-Eigenschaft, berücksichtigen kann.

Vor dem Hintergrund der Komplexität der zu überwachenden Regelungen muss eine Ausschreibung dieser Technik besonders gründlich und umfangreich erfolgen. Auch wird derzeit auf Bundesebene eine neue rechtliche Voraussetzung für den Einsatz von Scan-Fahrzeugen diskutiert. Sobald diese beschlossen ist, kann das Thema auch in Mannheim weiter vorangebracht werden. In der Zwischenzeit optimiert die Verwaltung ihre Workflows, wie zum Beispiel den Eingangskanal zwischen Scan-Fahrzeug und der Bußgeldstelle.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 15:24

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com