

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) passt zum 15. Februar 2026 ihr Angebot bei fips, dem flexiblen On-Demand-Shuttle, in Mannheim an. Das Bediengebiet Seckenheim wird eingestellt. Ebenfalls wird fips im Gebiet Mannheim-Süd, welches die Bereiche Neckarau, Casterfeld, Pfingstberg und den S-Bf Arena/Maimarkt beinhaltet, nicht mehr verkehren.

Die Anpassungen sind eine Reaktion auf die geänderte Nachfrage sowie die angespannte finanzielle Situation im ÖPNV und bei den Kommunen. Die Angebotsänderungen ermöglichen nun eine nachhaltigere und effizientere Nutzung bestehender Ressourcen auf Basis der bisher im Probebetrieb von fips gewonnenen Erkenntnisse. Die rnv hat darauf geachtet, dass in Gebieten, in welchen fips nicht mehr verkehrt, eine gute Anbindung durch bestehende Bahn- und Buslinien vorhanden ist. Im Mannheimer Süden besteht mit zwei parallelen Stadtbahnlinien sowie durch die tangentialen Buslinien 40, 45 und 50 sowie die Linie 61 bereits ein sehr gutes Angebot, weshalb auch die Auslastung von fips hinter den Erwartungen blieb.

Im Sommer 2026 ist zudem geplant, auch Teile des Mannheimer Busnetzes weiter zu verbessern und in diesem Zuge auch das fips-Angebot darauf noch weiter anzupassen. Hierüber wird die rnv nochmals gesondert informieren. Aus betrieblichen Gründen müssen allerdings bereits jetzt erste Anpassungen an den Bediengebieten von fips durchgeführt werden.

Über fips

fips, der flexible individuelle Personen-Shuttle, ist seit April 2020 in der Quadratestadt unterwegs und stellte zur Einführung eine gänzlich neue Möglichkeit der Mobilität in Mannheim dar. Als Ergänzung zum bestehenden Angebot der rnv ermöglicht es fips, umweltfreundlich die „erste oder letzte Meile“ in der persönlichen Reisekette zu überbrücken. Im Gegensatz zu bestehenden Bahn- und Buslinien verkehrt fips ohne festen Fahrplan und Haltestellen.

Die flexible Buchung per App oder Telefon sorgt in Verbindung mit modernen, barrierearmen und umweltfreundlichen e-Fahrzeugen für eine optimale Ergänzung im Angebotsportfolio der rnv.

Alle aktuellen Informationen sind unter www.rnv-online.de/fips verfügbar.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:40