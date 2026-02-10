Ludwigshafen – Temporäre Sperrung von Fahrstreifen auf der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 11. Februar, und am Donnerstag, 12. Februar 2026, erfolgen in der Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Maudach zwischen der Einmündung Nibelungenallee bis zur Einmündung Raschigstraße Asphaltarbeiten. Hierfür wird der rechte Fahrbahnstreifen eingezogen, wodurch es zu Einschränkungen des Verkehrs kommt. Die Arbeiten erfolgen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer*innen um vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 13:50