Ludwigshafen – Systemausfall bei der AOK: Mehrere Bundesländer betroffen – Dauer der Störung unklar

Ludwigshafen / Mannheim / Heidelberg /Metropolregion Rhein-Neckar. Bei mehreren regionalen AOK-Krankenkassen ist es aktuell zu einem umfassenden Systemausfall gekommen. Betroffen sind nach vorliegenden Informationen die AOK Rheinland-Pfalz/Saar, die AOK Baden-Württemberg sowie die AOK Hessen. Zahlreiche digitale Dienste stehen derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Die Ursache des Ausfalls ist bislang nicht offiziell benannt worden. Ebenso gibt es derzeit keine verlässliche Einschätzung, wie lange die Störung andauern wird. Technische Teams arbeiten nach Angaben aus dem Umfeld der Kassen an der Fehleranalyse und Stabilisierung der Systeme.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 13:17