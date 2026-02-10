  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen
10.02.2026, 13:59 Uhr

Ludwigshafen – „Rund um die Uhr in guten Händen betreut“: Ganztagsförderung

LudwigshafenLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Anspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) startet zum Schuljahr 2026/27 mit Klassenstufe eins und wächst jährlich um eine Stufe, bis er 2029/2030 alle vier Grundschuljahre umfasst. Der Betreuungsumfang liegt bei acht Stunden täglich. Die Unterrichtszeit wird hierbei mitgerechnet.
Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es für Grundschulkinder der ersten Klassenstufe an allen Grundschulstandorten in Ludwigshafen bedarfsgerecht ein Betreuungsangebot bis 16 Uhr. Dieses Angebot erfüllt den Rechtsanspruch und kombiniert Lern- mit Freizeitangeboten.
Das Konzept sieht eine möglichst flexible Nutzung der Ganztagsförderung vor: Eltern haben eine Wahlfreiheit über die Dauer der täglichen Betreuung. Das bisherige Angebot der Frühbetreuung ab 7 Uhr bleibt weiterhin erhalten und ergänzt den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. In der Betreuenden Grundschule Plus (BGS Plus) kann entweder ein kurzes Betreuungsmodell von 7 bis 14 Uhr und ein langes von 7 bis
16 Uhr gewählt werden.
Ganztagsschulen erfüllen den Rechtsanspruch durch ein ganztägiges pädagogisches Angebot, das auch Ruhe- und Erholungsphasen einschließt, bis auf den Freitagnachmittag bereits jetzt. Für Halbtagskinder wird im Rahmen des GaFöG künftig ebenfalls eine Betreuungszeit bis 16 Uhr angeboten. Wenn Eltern für ihre Kinder, die die Ganztagsschule besuchen, auch am Freitagnachmittag eine Betreuung benötigen, können sie diese ergänzend in Anspruch nehmen. In den Horten ist die Betreuungszeit verbindlich bis 16.30 oder 17 Uhr festgelegt. Auch hier ist eine Frühbetreuung ab 7 Uhr eingeschlossen.
In den Ganztagsschulen, in den Horten und im langen Betreuungsmodell der BGS Plus wird ein kostenpflichtiges Mittagessen angeboten.
Während der Oster-, Sommer- und Herbstferien sind Ferienangebote vorgesehen, die ebenfalls eine Betreuungszeit von acht Stunden umfassen.
Drei Säulen der Ganztagsförderung
Die Umsetzung des GaFöG beruht in Ludwigshafen auf drei Säulen, in denen es bereits heute Angebote der Ganztagsförderung gibt: Ganztagsgrund- und Förderschulen, Betreuende Grundschulen (BGS) und Schulkindbetreuung in den Kindertagesstätten (Horte).
Langjährige Erfahrungen und eine Nutzungsquote von über 50 Prozent sowie Elternbefragungen lassen erwarten, dass künftig rund 85 Prozent der Grundschulkinder ein Ganztagsangebot nutzen werden.
Von den 24 Grundschulen in Ludwigshafen befinden sich 23 in städtischer und eine in privater Trägerschaft. Davon bieten fünf Grundschulen Klassen als Ganztagsschulen in Angebotsform an, nämlich die Bliesschule, die Karl-Kreuter-Schule, die Schillerschule Oggersheim, die Ernst-Reuter-Grundschule und die Albert-Einstein-Grund- und Realschule Plus. Derzeit nutzen
730 Schüler*innen ein Angebot der Ganztagsschule. Die Stadt Ludwigshafen strebt den Ausbau weiterer Ganztagsschulen an; in diesem Zusammenhang sollen ab dem Schuljahr 2027/2028 jährlich je zwei Grundschulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden.
Neben dem Modell der Ganztagsschule gibt es auch das Modell der Betreuenden Grundschule Plus. Dieses Modell wird an allen städtischen Grundschulen angeboten. Um dem im Gesetz festgeschriebenen Förderaspekt Rechnung zu tragen, wird dieses Angebot ab dem Schuljahr 2026/2027 aufgewertet sowie pädagogisch und organisatorisch erweitert. Zum Schuljahr 2024/2025 verzeichnet die Statistik des Bereichs Schulen für die Betreuende Grundschule 112 Gruppen mit insgesamt
2.240 Plätzen. Bis 2029/2030 soll die BGS Plus voraussichtlich auf 231 Gruppen mit 4.620 Plätzen anwachsen. Das erfordert einen deutlichen Personalausbau. Dieser Ausbau und der Ausbau der Ganztagsschulen in Angebotsform stellen sicher, dass der Rechtsanspruch in Ludwigshafen umgesetzt werden kann.
Neben Ganztagsschulen und Betreuenden Grundschulen Plus gibt es 23 Horte der Stadt und freier Träger, die Schulkindbetreuung anbieten. Die Angebote und Struktur der Horte mit insgesamt 950 Plätzen werden in der bisherigen Form weitergeführt.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 13:59

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com