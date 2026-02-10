Ludwigshafen – „Rund um die Uhr in guten Händen betreut“: Ganztagsförderung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Anspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) startet zum Schuljahr 2026/27 mit Klassenstufe eins und wächst jährlich um eine Stufe, bis er 2029/2030 alle vier Grundschuljahre umfasst. Der Betreuungsumfang liegt bei acht Stunden täglich. Die Unterrichtszeit wird hierbei mitgerechnet.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es für Grundschulkinder der ersten Klassenstufe an allen Grundschulstandorten in Ludwigshafen bedarfsgerecht ein Betreuungsangebot bis 16 Uhr. Dieses Angebot erfüllt den Rechtsanspruch und kombiniert Lern- mit Freizeitangeboten.

Das Konzept sieht eine möglichst flexible Nutzung der Ganztagsförderung vor: Eltern haben eine Wahlfreiheit über die Dauer der täglichen Betreuung. Das bisherige Angebot der Frühbetreuung ab 7 Uhr bleibt weiterhin erhalten und ergänzt den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. In der Betreuenden Grundschule Plus (BGS Plus) kann entweder ein kurzes Betreuungsmodell von 7 bis 14 Uhr und ein langes von 7 bis

16 Uhr gewählt werden.

Ganztagsschulen erfüllen den Rechtsanspruch durch ein ganztägiges pädagogisches Angebot, das auch Ruhe- und Erholungsphasen einschließt, bis auf den Freitagnachmittag bereits jetzt. Für Halbtagskinder wird im Rahmen des GaFöG künftig ebenfalls eine Betreuungszeit bis 16 Uhr angeboten. Wenn Eltern für ihre Kinder, die die Ganztagsschule besuchen, auch am Freitagnachmittag eine Betreuung benötigen, können sie diese ergänzend in Anspruch nehmen. In den Horten ist die Betreuungszeit verbindlich bis 16.30 oder 17 Uhr festgelegt. Auch hier ist eine Frühbetreuung ab 7 Uhr eingeschlossen.

In den Ganztagsschulen, in den Horten und im langen Betreuungsmodell der BGS Plus wird ein kostenpflichtiges Mittagessen angeboten.

Während der Oster-, Sommer- und Herbstferien sind Ferienangebote vorgesehen, die ebenfalls eine Betreuungszeit von acht Stunden umfassen.

Drei Säulen der Ganztagsförderung

Die Umsetzung des GaFöG beruht in Ludwigshafen auf drei Säulen, in denen es bereits heute Angebote der Ganztagsförderung gibt: Ganztagsgrund- und Förderschulen, Betreuende Grundschulen (BGS) und Schulkindbetreuung in den Kindertagesstätten (Horte).

Langjährige Erfahrungen und eine Nutzungsquote von über 50 Prozent sowie Elternbefragungen lassen erwarten, dass künftig rund 85 Prozent der Grundschulkinder ein Ganztagsangebot nutzen werden.

Von den 24 Grundschulen in Ludwigshafen befinden sich 23 in städtischer und eine in privater Trägerschaft. Davon bieten fünf Grundschulen Klassen als Ganztagsschulen in Angebotsform an, nämlich die Bliesschule, die Karl-Kreuter-Schule, die Schillerschule Oggersheim, die Ernst-Reuter-Grundschule und die Albert-Einstein-Grund- und Realschule Plus. Derzeit nutzen

730 Schüler*innen ein Angebot der Ganztagsschule. Die Stadt Ludwigshafen strebt den Ausbau weiterer Ganztagsschulen an; in diesem Zusammenhang sollen ab dem Schuljahr 2027/2028 jährlich je zwei Grundschulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden.

Neben dem Modell der Ganztagsschule gibt es auch das Modell der Betreuenden Grundschule Plus. Dieses Modell wird an allen städtischen Grundschulen angeboten. Um dem im Gesetz festgeschriebenen Förderaspekt Rechnung zu tragen, wird dieses Angebot ab dem Schuljahr 2026/2027 aufgewertet sowie pädagogisch und organisatorisch erweitert. Zum Schuljahr 2024/2025 verzeichnet die Statistik des Bereichs Schulen für die Betreuende Grundschule 112 Gruppen mit insgesamt

2.240 Plätzen. Bis 2029/2030 soll die BGS Plus voraussichtlich auf 231 Gruppen mit 4.620 Plätzen anwachsen. Das erfordert einen deutlichen Personalausbau. Dieser Ausbau und der Ausbau der Ganztagsschulen in Angebotsform stellen sicher, dass der Rechtsanspruch in Ludwigshafen umgesetzt werden kann.

Neben Ganztagsschulen und Betreuenden Grundschulen Plus gibt es 23 Horte der Stadt und freier Träger, die Schulkindbetreuung anbieten. Die Angebote und Struktur der Horte mit insgesamt 950 Plätzen werden in der bisherigen Form weitergeführt.

