Ludwigshafen – OB Blettner: Neustart beim Personalrecruiting

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen stellt ihr Personalrecruiting auf neue Beine: „Social Media wird ein Schwerpunkt werden. Wir sprechen die Menschen dort an, wo sie sind. Künftig werden wir geeignete Kanäle gezielt für modernes Personalrecruiting nutzen, um authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Stadtverwaltung zu geben. Wir machen Berufsbilder konkret und empathisch sichtbar und lassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen. Mit ‚Komm ins Team Lu‘ wollen wir insbesondere junge Menschen sowie Fachkräfte direkt ansprechen und für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst begeistern“, kündigte Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner am Montag, 9. Februar 2026, im Rahmen der Stadtratssitzung an.

Dafür wird der Bereich Personal mit Blick auf eine moderne, zielorientierte und professionelle Personalgewinnung neu und breiter aufgestellt. „Wir wollen einen echten Neustart. Und wir legen jetzt los!“, betont der OB. Die Kampagne startet noch in diesem Februar und wird im Lauf des Jahres konsequent weiterentwickelt. Sie setzt bewusst dort an, wo sich die Menschen im Alltag aufhalten, und begegnet ihnen nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigshafen, die Gesicht zeigen und Einblicke in ihre Arbeit geben. „Sie stehen stellvertretend für die vielen Menschen, die täglich engagiert für das Funktionieren unserer Stadt arbeiten. Mit dem Slogan „Komm ins Team LU“ bekennt sich die Stadtverwaltung bewusst zu dieser Haltung: Wir zeigen, wer wir sind, was uns antreibt und warum es sich lohnt, Teil dieses Teams zu sein“, betont der OB. Die Leistungen der Beschäftigten sollen sichtbar gemacht und wertgeschätzt werden – nach innen wie nach außen. Bürgerinnen und Bürger können sich künftig auf authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Stadtverwaltung freuen – transparent und empathisch. Gleichzeitig versteht sich die Kampagne als fortlaufender Prozess, mit dem die Stadtverwaltung ihre Arbeitgebermarke kontinuierlich weiterentwickelt und stärkt.

Wesentlich ist nach den Worten des OB, dass die Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werde – in einer Stadt mit vielen Potenzialen und Chancen. Gerade in Konkurrenz mit Wettbewerbern in der freien Wirtschaft, die Tätigkeiten mitunter höher vergüten als der öffentliche Dienst, gelte es umso mehr, die Stärken der Arbeitgeberin Stadtverwaltung zu kommunizieren und vorzuleben. „Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit im öffentlichen Dienst ist deren Sinnhaftigkeit. Wir sind für die Menschen da, für die Daseinsvorsorge einer ganzen Gesellschaft. Das sind Auftrag und Verantwortung, die stolz machen“, so Blettner. Er stehe für eine von Vertrauen und Zutrauen geprägte Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln können.

„Die Stadtverwaltung Ludwigshafen ist eine attraktive Arbeitgeberin. Wer bei uns arbeitet, trifft nicht nur auf engagierte Kolleginnen und Kollegen, sondern findet auch viele Möglichkeiten vor, sich weiter zu entwickeln. Wir schaffen es, individuelle Bedürfnisse mit guten beruflichen Perspektiven zu verbinden, wir sind vielfältig und modern. Als Personalrat unterstützen wir die neue Recruitingkampagne, denn sie ist wertschätzend und gibt der Verwaltung ein positives Gesicht nach außen“, erklärt der Vorsitzende des Personalrats Michael Steitz.

