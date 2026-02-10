Ludwigshafen – Nach tödlicher Attacke auf Zugbegleiter: Tatverdächtiger war zuvor bereits auffällig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan C. sind neue Details bekannt geworden. Wie ein Medienbericht nahelegt, war der inzwischen festgenommene Tatverdächtige bereits am Tag der Tat zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.
Nach Informationen des „Spiegel“ hatten Bundespolizisten den 26-Jährigen am Tattag gegen 11.50 Uhr in Kaiserslautern aus einem aus Frankreich kommenden TGV geholt. Zuvor sollen Zugbegleiter die Behörden verständigt haben, nachdem der Mann im Zug gegen eine Tür getreten hatte. Der Vorfall habe zu einem polizeilichen Einschreiten geführt.
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 14:21