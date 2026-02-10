Ludwigshafen – Faschings-Empfang der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bunt, fröhlich, und losgelöst: So wird‘s am Rosenmontag und Faschingsdienstag traditionell auch in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz!

Am Rosenmontag, den 16. Februar 2026, findet in Schifferstadt (Bahnhofstraße 4-6) und Limburgerhof (Speyerer Straße 8a) gegen 11 Uhr der Empfang der örtlichen Fastnachtsvereine statt.

In Schifferstadt wird die „Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte e. V. Schifferstadt“ um 11:11 Uhr erwartet. In der Geschäftsstelle Limburgerhof wird der „1. Karnevalverein Limburgerhof e. V.“ für närrische Stimmung sorgen, inklusive der ganz kleinen Faschingsfreunde, der „Purzelgarde“.

Auch am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, ist ordentlich was los: Dann wird um 10 Uhr in der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Mundenheim (Saarlandstraße 1) der Karnevalsverein „Munnemer Göckel e. V.“ einlaufen und mit stimmungsvollem Programm für gute Laune sorgen.

Gäste sind an beiden Tagen herzlich eingeladen, beim närrischen Spektakel dabei zu sein und mitzumachen.

