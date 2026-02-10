Landau – Update: LKW-Unfall an der Hornbachspange – Sperrung dauert noch mehrere Stunden

Landau / A65 / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet ist die A65 derzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der sogenannten Hornbachspange voll gesperrt. Grund ist ein Unfall mit einem LKW.

Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Nähere Angaben zur Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.



Aktuell laufen umfangreiche Aufräum- und Bergungsarbeiten, weshalb die Vollsperrung noch mehrere Stunden andauern wird. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen.



Der Verkehr auf der A65 wird an der Hornbachspange umgeleitet. Die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend ist derzeit weiterhin möglich.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 08:39