Landau – Update: Lkw kippt auf A65 um – Totalsperrung bei Landau sorgt weiter für Verkehrschaos

Landau / A65 / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der A65 an der Anschlussstelle Landau-Nord dauern die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten weiterhin an. Die Autobahn bleibt in Fahrtrichtung Karlsruhe nach aktuellem Stand noch bis in die Abendstunden voll gesperrt. Ein hinzugezogener Gutachter untersucht weiterhin die bislang ungeklärte Unfallursache.

Der 74-jährige Fahrer des umgestürzten, mit Hausmüll beladenen Sattelzugs befindet sich wegen erlittener Kopfverletzungen in stationärer Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 150.000 Euro. Bereits am Morgen kam es rund um Landau zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die auch im weiteren Tagesverlauf anhalten dürften.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hergang geben können, sich weiterhin bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 13:23