Landau – Trauer um Landaus Alt-Oberbürgermeister Dr. Christof Wolff: Landrat Seefeldt trägt sich ins Kondolenzbuch der Stadt ein

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Dietmar Seefeldt hat sich ins Kondolenzbuch im Rathaus der Stadt Landau für Dr. Christof Wolff eingetragen, um – stellvertretend für den Landkreis Südliche Weinstraße – seine Trauer und Anteilnahme für den ehemaligen langjährigen Oberbürgermeister Landaus zum Ausdruck zu bringen.

„Dr. Christoph Wolff hat nicht nur als Oberbürgermeister hohe Verdienste für die Stadt Landau insbesondere als Wirtschaftsstandort erbracht, sondern sich darüber hinaus für die ganze Region stark gemacht – als Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags, als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetags sowie als Vorsitzender des Ausschusses mittlere Städte“, bedankt sich Landrat Seefeldt für das Engagement des Landauer Ehrenbürgers. „Meine Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen, denen ich in dieser schweren Zeit Kraft wünsche“, so Seefeldt, der den Landkreis SÜW auch bei der Trauerfeier am kommenden Freitag um 11 Uhr in der Protestantischen Stiftskirche in Landau vertreten wird.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt trägt sich im Landauer Rathaus ins Kondolenzbuch für Dr. Christof Wolff ein. Foto: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 15:30