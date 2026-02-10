Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisverwaltung informiert frühzeitig über geplante Umzüge ihrer beiden größten Abteilungen: Im Sommer werden die Abteilungen „Jugend und Familie“, auch Jugendamt genannt, und „Soziales“ innerhalb Landaus den Standort wechseln und neue Räumlichkeiten in der Marie-Curie-Straße 5 in Landau beziehen. Denn der Landkreis hat Büros und Besprechungsräume in der dortigen Zentrale der Sparkasse Südpfalz angemietet.

Die gemieteten Räume in der Klaus-von-Klitzing-Straße in Landau, in der Nähe des Mediamarkts, gibt der Landkreis zum 30. Juni auf. „Insbesondere wirtschaftliche Gründe waren ausschlaggebend für die Entscheidung, ein Mietverhältnis zu beenden und ein anderes einzugehen“, erläutert Landrat Dietmar Seefeldt. „Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung wurden Mitte Dezember über die anstehenden räumlichen Veränderungen informiert. Auch bei der jüngsten Personalversammlung im Januar habe ich das Thema angesprochen und mich bei den Mitarbeitenden für die Offenheit und Unterstützung im Zuge der anstehenden Entwicklungen rund um unsere Dienstgebäude bedankt.“ Denn aus der Aufgabe des bisherigen Dienstgebäudes III im Klaus-von-Klitzing-Haus, dem Anmieten der neuen Räumlichkeiten und der geplanten Sanierung des Kreishauses, dem Hauptgebäude der Kreisverwaltung im Landauer Westen, werden sich im Jahr 2026 auch für andere Abteilungen der Kreisverwaltung eine Reihe von notwendigen Umzügen ergeben.

Stand heute wird das Gesundheitsamt zurück in das mittlerweile umfassend sanierte Dienstgebäude II in der Arzheimer Straße ziehen. Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zieht ins Kreishaus. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft wird im benachbarten Dienstgebäude II in der Arzheimer Straße unterkommen. Außerdem werden einige Umzüge innerhalb des Kreishauses und des Dienstgebäudes II notwendig sein. Eine Übersicht über die aktuellen Standorte der Kreisverwaltung SÜW ist online unter www.suedliche-weinstrasse.de/standorte verfügbar.

Die Kreisverwaltung wird im Vorfeld der jeweiligen Umzüge über die Medien, die Sozialen Medien sowie ihre Webseite www.suedliche-weinstrasse.de weiter informieren.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:21