Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste Problemabfallsammlung dieses Jahr findet am Samstag, 21. Februar, am WertstoffWirtschaftszentrum Nord bei Edesheim in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr statt. Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Der problematische Müll, es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein, ist ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abzugeben. Bei mehreren anzugebenden Problemabfällen diese bitte bereits vorsortieren, um bei der Abgabe Zeit zu sparen. Da eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, können Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden. Vor, während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982-980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kundinnen und Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben wandern in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Mehr Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 2026, auf der Webseite des Landkreises Südliche Weinstraße unter www.suedliche-weinstrasse.de/abfall sowie in der neuen Version der SÜW-Wertstoff-App, die in allen gängigen Stores heruntergeladen werden kann.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:16