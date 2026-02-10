Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Abholterminal vor dem Hockenheimer Rathaus steht von Freitag, den 13. Februar 2026, ab 12 Uhr bis einschließlich Montag, der 16. Februar 2026 nicht zur Abholung von Personalausweisen oder Reisepässen zur Verfügung. Dokumente, die bis zum 13. Februar 2026, um 12 Uhr noch nicht abgeholt wurden, können montags zu den gewohnten Öffnungszeiten im Bürgerbüro abgeholt werden. Ab Dienstag, den 17. Februar 2026 steht das Terminal wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfiehlt sich eine vorherige Terminvereinbarung unter: https://www.etermin.net/Hockenheim

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:50