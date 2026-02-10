

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim, die Stadtwerke, die Stadtbibliothek sowie städtischen Einrichtungen, beziehungsweise Außenstellen sind am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, ab 12:00 Uhr geschlossen. Das Aquadrom ist von den geänderten Öffnungszeiten ausgenommen und zur gewohnten Zeit für Gäste geöffnet.

Bei den Stadtwerken ist in dringenden Fällen der Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung (Mobil: 0171/2210-3 00) und für die Gas- und Wasserversorgung (Mobil: 0171/2210-290) erreichbar.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:11