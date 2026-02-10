Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ziegelhäuser Brücke, die zwischen den Heidelberger Stadtteilen Ziegelhausen und Schlierbach über den Neckar führt, muss durch einen Neubau ersetzt werden. Zum geplanten Bauvorhaben bietet die Stadt Heidelberg eine Bürgerinformation an. Diese findet am Mittwoch, 11. März 2026, 18 Uhr, in der Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal, Wilhelmsfelder Straße 107 in Heidelberg statt. Die Stadt Heidelberg lädt Bürgerinnen und Bürger aus Ziegelhausen und Schlierbach sowie alle Interessierten herzlich dazu ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei der Veranstaltung gibt es Informationen zum Stand des geplanten Ersatzneubaus, einen Ausblick auf die weiteren Planungen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Grund für den Ersatzneubau ist der schlechte bauliche Zustand der Brücke, weshalb diese nur noch bis ins Jahr 2029 genutzt werden kann. Der Neubau soll in rund zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein. Die geplante Brückenvariante ermöglicht unter anderem ein schmales paralleles Brückenbauwerk (Radwegsteg), der noch vor dem Abriss gebaut wird. Der große Vorteil: Über den Steg kann der Neckar auch bereits während der Bauzeit zu Fuß und mit dem Rad überquert werden, allerdings nicht mit dem Auto. Der Kraftfahrzeugverkehr wird über andere Neckarbrücken umgeleitet.

Vorentwurf der Brücke liegt vor / Einzelheiten in Planung

Planungsbüros konkretisieren derzeit den Entwurf für die neue Brücke und die Verkehrsplanung. Der Gemeinderat hatte die Planung für den Neubau im Juli 2025 beschlossen. Für das Planfeststellungsverfahren müssen umfassende Untersuchungen im Umfeld der Brücke durchgeführt und das Abbruchkonzept weiterentwickelt werden. Die Planungen werden voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen, damit der Neubau im Jahr 2029 beginnen kann.

In der Bürgerinformation am Mittwoch, 11. März, werden neben der aktuellen Planung auch Überlegungen für die Situation während der Bauzeit vorgestellt: Welche Rahmenbedingungen müssen bei der Planung und dem Bau der Brücke beachtet werden? Welche Überlegungen gibt es bereits für die mögliche Verkehrsführung und Baustelleneinrichtung? Dabei beantwortet die Verwaltung die Fragen der Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage der aktuellen Planungen und nimmt deren Anregungen für die weitere fachliche Abwägung auf.

Unterstützungsbedarf

Detaillierte Informationen zur Zugänglichkeit und Ausstattung des Veranstaltungsortes finden Sie hier: Informationen zur Barrierefreiheit des Veranstaltungsortes. Haben Sie grundsätzlich Unterstützungsbedarf? Dann melden Sie sich per E-Mail an buergerbeteiligung@heidelberg.de.

Weitere Infos

Wer nicht zur Veranstaltung kommen kann, erhält Infos über die Website der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/ziegelhaeuserbruecke. Informationsveranstaltungen zum Brückenneubau wird es seitens der Stadt auch künftig in regelmäßigen Abständen geben mit Blick auf aktuelle Entwicklungen.

Bei Fragen steht das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg per E-Mail an tiefbauamt@heidelberg.de und Telefon unter 06221 58-270 00 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 22:00