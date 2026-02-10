HHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, den 16. Februar 2026, verlegen die Stadtwerke Heidelberg Fernwärme in der Wilckensstraße zwischen der Blumenthalstraße und Hausnummer 30. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Mai 2026 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit ist die Fahrbahn für den Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen umgeleitet. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren. Die Stadtwerke Heidelberg werden die Einschränkungen für Anwohner und Anlieger so gering wie möglich halten. Für die Leerung der Mülltonnen werden Sammelstellen eingerichtet. Die Mülltonnen werden von der Baufirma zu den Sammelstellen gebracht und gemäß Entsorgungskalender geleert. Die Rettungswege sind während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Die Maßnahme ist ein Schritt im Zuge des forcierten Fernwärmeausbaus, der auf der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Heidberg beruht und der Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt und des Lands dient. Immobilienbesitzende, die Interesse an einem Fernwärmeanschluss haben, erhalten ein unverbindliches Angebot unter netzportal.swhd.de. Mehr Informationen zur Fernwärme und insbesondere zur Förderung des Anschlusses auch unter www.swhd.de/fernwaerme.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:54