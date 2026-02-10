Grünstadt – Unartiger Patient



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Weil er in der Notaufnahme sich nicht zu benehmen wusste, wurde ein 20 Jahre alter Heranwachsender gestern (09.02.2026) gegen 19:00 Uhr der Polizeiinspektion Grünstadt gemeldet.

Auf der Anfahrt zum Krankenhaus konnten die Polizeibeamten den jungen Mann unsicher auf einem Fahrrad fahrend feststellen und anhalten. Es stellte sich heraus, dass er das Fahrrad am Krankenhaus entwendet hatte und dass für die unsichere Fahrweise Drogenbeeinflussung ursächlich sein könnte. Der 20-Jährige lehnte die Mitwirkung an entsprechenden Tests ab, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und welche Stoffgruppen in welcher Konzentration nachweisbar sind. Ermittelt wird nun wegen Fahrraddiebstahls, Trunkenheit im Verkehr und außerdem wegen Beleidigung, weil er Klinikpersonal mit unflätigen Begriffen tituliert hat.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:03