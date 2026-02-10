Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 3. März beginnt im Landkreis Germersheim wieder die Abfuhr der sperrigen Grünabfälle im Rahmen einer Straßensammlung.

Zum Heckenschnitt gehören gebündelte Gartenabfälle zwischen 0,5 und 2 Metern Länge. Wegen der Kompostierbarkeit sollte dabei verrottbares Bindematerial verwendet werden. Wurzelwerke sowie Baumstämme mit einem Durchmesser über 10 cm können bei der Straßenabholung nicht mitgenommen werden. Sie müssen direkt am Wertstoffhof Westheim oder beim Wertstoffhof an der Deponie Berg angeliefert werden. Ihre Entsorgung ist gebührenpflichtig, da sie noch vorbehandelt werden müssen.

Beistellungen in Plastiksäcken, Kartons etc., die mit kleinerem Schnittgut gefüllt sind, werden nicht mit der Heckensammlung erfasst. Sie können über die Biotonne bzw. den Papiersack für Bioabfall entsorgt werden. Ortsnahe Verkaufsstellen für die Papiersäcke sind im Abfallkalender zu finden. Die Säcke haben ein Volumen von 120l und kosten 2,30 Euro pro Stück. Nichtsperrige Grünabfälle wie z.B. kleineres Schnittgut, Laub oder Rasenschnitt werden jederzeit gegen Gebühr an den Wertstoffhöfen Berg und Westheim angenommen, für die privaten Nutzer einer Biotonne ist die Anlieferung sogar kostenlos.

Wer außerhalb der Abfuhrtermine sperrigen Grünschnitt entsorgen möchte, kann diesen an den Wertstoffhöfen Westheim oder Berg anliefern. Sperrige Heckenabfälle aus Privathaushalten werden dort kostenlos angenommen. Am Wertstoffhof Rülzheim (auf dem Betriebsgelände der Firma PreZero Service Süd GmbH) können Grünabfälle aus Platzgründen nicht angenommen werden. Außerdem halten viele Gemeinden und Städte Häckselplatze vor, an denen Heckenschnitt meist wohnortnah angeliefert werden kann. Infos zu den lokalen Häckselplätzen gibt es bei der jeweiligen Verwaltung oder im jeweiligen Amtsblatt bzw. Stadtanzeiger.

Allgemeine Informationen zum Thema Abfallentsorgung im Kreis Germersheim können im Internet unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft abgerufen werden.

Die Abfuhrtermine für Heckenabfälle:

03.03.2026, Bezirk 1: Zeiskam, Lustadt, Bellheim, Freisbach, Weingarten, Schwegenheim, Westheim

10.03.2026, Bezirk 2: Ottersheim, Knittelsheim, Hördt, Kuhardt, Rülzheim

17.03.2026, Bezirk 3: Wörth, Maximiliansau, Hagenbach, Scheibenhardt, Berg, Neuburg.

18.03.2026, Bezirk 4: Steinweiler, Erlenbach, Winden, Kandel, Minfeld, Freckenfeld, Schaidt, Büchelberg, Vollmersweiler.

24.03.2026, Bezirk 5: Germersheim, Sondernheim, Lingenfeld

25.03.2026. Bezirk 6: Leimersheim, Neupotz, Rheinzabern, Jockgrim, Hatzenbühl

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:46