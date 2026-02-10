Frankenthal – Fastnachtsumzug 2026 in Frankenthal und Birkenheide



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Fastnachtsumzugs in Frankenthal und Birkenheide am 14.02.2026 wird die Polizeiinspektion Frankenthal mit verstärkten Kräften im Einsatz sein, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten und einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen.

Entlang der Umzugsstrecke sowie im Veranstaltungsbereich kommt es zu temporären Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Innenstadtbereich zu umfahren.

Um eine möglichst sichere Veranstaltung zu gewähren, setzt die Polizei auch in diesem Jahr zur Unterstützung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen auf dem Rathausplatz in Frankenthal auf den offenen Einsatz von Videotechnik. Diese dient der Prävention von Straftaten, der frühzeitigen Erkennung von Gefahrenlagen sowie der Lenkung polizeilicher Einsatzkräfte bei hohem Besucheraufkommen. Der Einsatz der Videotechnik erfolgt auf gesetzlicher Grundlage und ist entsprechend durch Hinweisschilder ausgewiesen. Darüber hinaus wird die Frankenthaler Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen im Rahmen der eigenen Zuständigkeit und den geltenden Vorschriften mit einer Drohne unterstützen.

Die Polizei Frankenthal steht in engem ständigem Austausch mit allen verantwortlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und wird für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar sein. Die Polizei wird konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Unfriedlichen Besucherinnen und Besuchern kann die Polizei einen Platzverweis für den Innenstadtbereich der Stadt Frankenthal aussprechen. In hartnäckigen Fällen kann die Polizei gewaltbereite Personen und Randalierer in Gewahrsam nehmen, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern. Zudem wird die Polizei den An- und Abreiseverkehr bezüglich des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln kontrollieren.

Die Polizei bittet alle Besucherinnen und Besucher, die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten, Rettungswege freizuhalten und verantwortungsbewusst zu feiern.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:08