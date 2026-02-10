Edenkoben – Dreister LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr ereignete sich im Industriering ein Verkehrsunfall mit einem dreisten Nachspiel. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Wörth setzte mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte dabei einen hinter ihm stehenden PKW.

Noch während der Unfallaufnahme versuchte der Verursacher, die Schuld von sich zu weisen: Er beschuldigte den anderen Autofahrer, ihm ins Heck gefahren zu sein. Den eingesetzten Beamten fiel jedoch schnell die unsichere Verhaltensweise des 36-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und händigten die Fahrzeugschlüssel seinem Arbeitgeber aus. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:11