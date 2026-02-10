Eberbach / Rhein-Neckr-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, dem 17.02.2026 findet wieder der Fastnachtsumzug der KG Kuckuck statt. Die Aufstellung des Umzugs beginnt wie gewohnt ab ca. 13.00 Uhr in der Friedrichsdorfer Landstraße ab Penny-Markt bis Hohenstaufenstraße. Der Zug setzt sich dann ab ca. 14.11 Uhr Richtung Odenwaldstraße und Neuer Markt in Bewegung. Die Zugstrecke verläuft dann weiter durch die Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz, Luisenstraße, Friedrich-Ebert-Straße und endet gegen ca. 16.00 Uhr am Leopoldsplatz. Während des Umzugs ist mit Verkehrsbehinderungen im betroffenen Streckenabschnitt und den angrenzenden Straßen zu rechnen. Es werden entsprechende Verkehrsabsperrungen mit Umleitungen aufgestellt. Die Zu- und Abfahrt zum Eberbacher Krankenhaus ist, während der Umzug den Bereich Odenwaldstraße passiert, nur über die Neue Dielbacher Straße und den Holdergund (über die Zufahrt Höhe Burgenparkplatz) möglich. Auch diese Umleitung ist ausgeschildert.
