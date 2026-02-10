Bammental – Unbekannte entsorgen Altreifen in der Natur

Bammental – Rhein-Neckar-Kreis – Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unbekannte entsorgten eine größere Menge Altreifen in einem Waldgebiet zwischen Bammental und Gauangelloch.

Am Montagnachmittag meldete ein Zeuge, dass im Waldgebiet am Fahrradweg entlang der K 4160 in Höhe des Tauschackerwegs rund 35 Autoreifen am Wegesrand liegen würden. Offenbar hatte diese ein Unbekannter zuvor dort abgeladen.

Hinweise auf einen Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen der umweltgefährdenden Abfallentsorgung durch das Polizeirevier Neckargemünd dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 14:26