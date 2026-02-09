  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Fasching
Weinheim – Fantasie und Zauberwelt So lautet das Motto des diesjährigen Weinheimer Straßenfasching am Fastnachtsdienstag, 17. Februar, auf dem Marktplatz

FaschingWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Harry Potter tanzt mit der kleinen Hexe – und Gandalf aus Herr der Ringe mit der Zauberfee, dazu schlägt Petrosilius Zwackelmann mit seinem Zauberstab die Pauke. So in etwa kann man sich dieses Jahr das närrische Treiben beim Straßenfasching auf dem Weinheimer Marktplatz vorstellen, wie immer am Faschingsdienstaq, diesmal am am 17. Februar. Denn die Organisatoren der IG Marktplatz haben sich, abrakadabra simsalabim, diesmal ein zauberhaftes Motto ausgedacht: „Fantasie und Zauberwelt – jeder trägt, was ihm gefällt.“ „Da fällt sicher jedem etwas ein“, freuen sich IG Markplatz-Sprecher Gerald Haas („Diebsloch“) und Juan Salazar („Café Florian“). Das Motto fordere Fantasie, finden sie, erlaube aber vor allem nostalgisch-schwelgende Erinnerungen in die Kindheit sowie manchen beschwingten Ausflug in die Welt der Fantasy. In diesem Jahr hoffen die Marktplatz-Wirte natürlich am Faschingstermin auf schönes Frühlingswetter und zauberhaften blauen Himmel zum Motto. Dann wird der Straßenfasching zur großen Sause. Die DJ’s Cebel und Andi werden für beste Stimmung sorgen. Auch in diesem Jahr lobt die IG Marktplatz wieder eine Kostümprämierung aus. Die originellsten Verkleidungen werden mit Getränke- und Verzehrgutscheinen ausgezeichnet, gestiftet von den Marktplatzwirten. Zwischendurch steigt die Blütenprinzessin feengleich aus ihrer Zauberwelt auf den Marktplatz, um das fantastische Volk zu begrüßen. Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Die Weinheimer Straßenfastnacht auf dem Marktplatz, diesmal am Faschings-Dienstag, 4. März, beginnt wie jedes Jahr um 14.11 Uhr und dauert, bis es draußen zu kühl wird. Danach wird gezaubert.

