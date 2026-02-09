  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 11:43 Uhr

Viernheim – Mitmachen im Museum – Ehrenamtliche Helfer für den Kloster- und Gemüsegarten gesucht

Museumsgarten Torbogen c StadtViernheimViernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Museum Viernheim bietet Naturbegeisterten eine schöne Möglichkeit, sich aktiv zu betätigen. Unter dem Motto „Mitmachen im Museum“ werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die gemeinsam mit dem Museumsteam den Kloster- und Gemüsegarten bewirtschaften möchten.

Angesprochen sind Freiwillige, die selbstständig und verantwortungsbewusst bei der Gartenpflege helfen möchten. Die Mitarbeitenden des Museums stehen sowohl bei der Planung, als auch bei der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich, aber natürlich willkommen. Mit ehrenamtlicher Unterstützung kann der beliebte Kloster- und Gemüsegarten, der eine wichtige Rolle in der pädagogischen Arbeit des Museums einnimmt, erhalten bleiben.

Als zusätzliche Motivation wird angeboten, das angebaute Gemüse sowie einen Teil der Kräuter zu ernten und für den Eigengebrauch zu nutzen. Im Garten des Museums bietet sich damit die Chance, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, gemeinsam mit anderen in der Natur zu arbeiten und dabei noch frische und saisonale Nahrungsmittel mit nach Hause zu nehmen.

Neben dem Kloster- und Gemüsegarten besteht außerdem die Möglichkeit, sich in anderen Bereichen des Museumsgartens einzubringen.

Keine Lust auf Gartenarbeit? Kein Problem, denn „Mitmachen im Museum“ bietet auch zahlreiche andere Tätigkeiten für die verschiedensten Vorlieben. In einem Gespräch lässt sich gemeinsam herausfinden, was gut passt.

Für An- und Rückfragen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 – 988-173 gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 11:43

