  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Thomas Melle ©Regina Schmeken
09.02.2026, 8:37 Uhr

SPEYER.LIT 2026: Thomas Melle liest am 19. Februar aus „Haus zur Sonne“

Thomas Melle ©Regina Schmeken
Berlin, 15.08.2017, Thomas Melle, Schriftsteller und Übersetzer, zuletzt erregte sein Buch „Die Welt im Rücken“ über seine bipolare Störung große Aufmerksamkeit; Foto: Regina Schmeken
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch bis zum 19. März 2026 öffnet der Alte Stadtsaal in Speyer seine Türen für die faszinierende Welt der Literatur. In diesem Jahr geht die Reihe SPEYER.LIT bereits in die elfte Runde und lädt dazu ein, Literatur direkt und live zu erleben.

Nach dem weltweit beachteten Buch „Die Welt im Rücken“, in dem er seine Bipolarität literarisch brillant verarbeitet hat, erscheint von Thomas Melle ein Roman, der die Grenzbereiche zwischen Autobiografie und Fiktion sowie zwischen Sehnsucht, Depression und schließlich zwischen Leben und Tod weiter auslotet.

Wie viel Selbstbestimmung bleibt, wenn das Leben von einer psychischen Krankheit gelenkt wird? Wonach sehnt sich jemand, dem nichts mehr zu verlieren scheint? Und wie könnte das letzte Glück aussehen? Willkommen im „Haus zur Sonne“, einer Institution, die zugleich Wunscherfüllungsmaschine und Abschaffungsapparat ist. Lebensmüde und todkranke Menschen begeben sich in diese staatlich finanzierte Klinik, um jeden erdenklichen Wunsch erfüllt zu sehen und dann – ohne großes Aufsehen – aus dem Leben zu scheiden. Doch will der, der nicht mehr leben will, wirklich sterben? Thomas Melle erforscht unsere Sehnsüchte und Todeshaftungen und liefert eine schonungslose Skizze der conditio humana.

Thomas Melle, 1975 geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in Tübingen, Austin/Texas und Berlin. Er ist Autor vielgespielter Theaterstücke und übersetzte unter anderem Quentin Tarantino ins Deutsche. Sein Debütroman „Sickster“ (2011) war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet. 2014 folgte der Roman „3000 Euro“, 2016 „Die Welt im Rücken“, die beide auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis standen. „Die Welt im Rücken“ wurde zudem in 22 Sprachen übersetzt. Thomas Melle lebt in Berlin.

Die Veranstaltungsreihe SPEYER.LIT 2026 findet im Alten Stadtsaal statt. Karten für SPEYER.LIT 2026 sind bei der Tourist-Information Speyer, der Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei’rer Buchladen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich.

Bild honorarfrei, © Regina Schmeken

Terminübersicht SPEYER.LIT 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026 – Abgesagt, Nachholtermin folgt!

Dmitrij Kapitelmann: „Russische Spezialitäten“

Donnerstag, 5. Februar 2026

Kathrin Bach: „Lebensversicherung“

Donnerstag, 19. Februar 2026

Thomas Melle: „Haus zur Sonne“

Eine Veranstaltung der Mack-Stiftung und des Bündnisses gegen Depression Vorderpfalz.

Mittwoch, 25. Februar 2026

Christoph Poschenrieder: „Fräulein Hedwig“

Mittwoch, 4. März 2026

Annett Gröschner: „Schwebende Lasten“

Donnerstag, 19. März 2026

Max Goldt: „Aber?“

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 08:37

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr