SPEYER.LIT 2026: Thomas Melle liest am 19. Februar aus „Haus zur Sonne“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch bis zum 19. März 2026 öffnet der Alte Stadtsaal in Speyer seine Türen für die faszinierende Welt der Literatur. In diesem Jahr geht die Reihe SPEYER.LIT bereits in die elfte Runde und lädt dazu ein, Literatur direkt und live zu erleben.

Nach dem weltweit beachteten Buch „Die Welt im Rücken“, in dem er seine Bipolarität literarisch brillant verarbeitet hat, erscheint von Thomas Melle ein Roman, der die Grenzbereiche zwischen Autobiografie und Fiktion sowie zwischen Sehnsucht, Depression und schließlich zwischen Leben und Tod weiter auslotet.

Wie viel Selbstbestimmung bleibt, wenn das Leben von einer psychischen Krankheit gelenkt wird? Wonach sehnt sich jemand, dem nichts mehr zu verlieren scheint? Und wie könnte das letzte Glück aussehen? Willkommen im „Haus zur Sonne“, einer Institution, die zugleich Wunscherfüllungsmaschine und Abschaffungsapparat ist. Lebensmüde und todkranke Menschen begeben sich in diese staatlich finanzierte Klinik, um jeden erdenklichen Wunsch erfüllt zu sehen und dann – ohne großes Aufsehen – aus dem Leben zu scheiden. Doch will der, der nicht mehr leben will, wirklich sterben? Thomas Melle erforscht unsere Sehnsüchte und Todeshaftungen und liefert eine schonungslose Skizze der conditio humana.

Thomas Melle, 1975 geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in Tübingen, Austin/Texas und Berlin. Er ist Autor vielgespielter Theaterstücke und übersetzte unter anderem Quentin Tarantino ins Deutsche. Sein Debütroman „Sickster“ (2011) war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet. 2014 folgte der Roman „3000 Euro“, 2016 „Die Welt im Rücken“, die beide auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis standen. „Die Welt im Rücken“ wurde zudem in 22 Sprachen übersetzt. Thomas Melle lebt in Berlin.

Die Veranstaltungsreihe SPEYER.LIT 2026 findet im Alten Stadtsaal statt. Karten für SPEYER.LIT 2026 sind bei der Tourist-Information Speyer, der Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei’rer Buchladen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich.

Terminübersicht SPEYER.LIT 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026 – Abgesagt, Nachholtermin folgt!

Dmitrij Kapitelmann: „Russische Spezialitäten“

Donnerstag, 5. Februar 2026

Kathrin Bach: „Lebensversicherung“

Donnerstag, 19. Februar 2026

Thomas Melle: „Haus zur Sonne“

Eine Veranstaltung der Mack-Stiftung und des Bündnisses gegen Depression Vorderpfalz.

Mittwoch, 25. Februar 2026

Christoph Poschenrieder: „Fräulein Hedwig“

Mittwoch, 4. März 2026

Annett Gröschner: „Schwebende Lasten“

Donnerstag, 19. März 2026

Max Goldt: „Aber?“

