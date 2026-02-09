  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Business Brezel am 23. Februar 2026: Mittelstand und Künstliche Intelligenz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt gemeinsam mit Lorina Brugger von der GoodSpaces GmbH am Montag, 23. Februar 2026, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr zur nächsten Ausgabe der Netzwerkveranstaltung „Business Brezel“ ein. Veranstaltungsort ist diesmal das Unternehmen MANN+HUMMEL in der Brunckstraße 15 in 67346 Speyer.

Das Format richtet sich an Unternehmer*innen, Selbstständige sowie wirtschaftlich Interessierte, die sich in entspannter Atmosphäre austauschen, neue Kontakte knüpfen und praxisnahe Impulse erhalten möchten. Auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird an der Veranstaltung teilnehmen und den Austausch mit den Teilnehmenden begleiten.

Gastgeber des Abends ist die MANN+HUMMEL GmbH. In einem Impulsvortrag gibt Jean-Marc Erieau Einblicke in die digitale Transformation des Unternehmens. Unter dem Titel „Process Intelligence and Agentic AI @MANN+HUMMEL – Wie ein Mittelständler Process Mining und Künstliche Intelligenz nutzt, um sich auf das Zeitalter agentischer Systeme vorzubereiten“ zeigt er auf, wie moderne Technologien zur Optimierung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden können. Die Inhalte werden praxisnah anhand konkreter Beispiele aus dem Unternehmensalltag vermittelt.

Ergänzt wird das Programm durch einen kurzen Brezelimpuls von Sebastian Hartung, Solo-Selbstständiger und Gründer der emori-App, der zusätzliche Perspektiven aus der Gründungs- und Beratungspraxis einbringt.

Im Anschluss an die Impulse bietet die „Business Brezel“ wie gewohnt Raum für persönlichen Austausch und Networking bei Getränken und frischen Brezeln.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist auf www.speyer.de/business-brezel möglich.

Für Rückfragen steht die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer gerne per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 10:18

