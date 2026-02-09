Speyer – Aschermittwoch im Dom

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 18. Februar beginnt die Fastenzeit – Bischof Wiesemann feiert Pontifikalvesper und Pontifikalamt

Speyer. Mit dem Aschermittwoch, in diesem Jahr der 18. Februar, beginnt die Fastenzeit vor Ostern. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann feiert aus diesem Anlass um 18 Uhr eine Pontifikalvesper und um 18:30 Uhr ein Pontifikalamt. Traditionell wird den Gläubigen in diesem Gottesdienst ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet, das an die Vergänglichkeit des Menschen erinnert und zugleich die Hoffnung der Christen auf die Auferstehung symbolisiert. Vesper und Pontifikalamt werden musikalisch von der Schola gregoriana der Dommusik gestaltet, die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Zum Hintergrund: Der Aschermittwoch als Beginn der Fastenzeit

Am Aschermittwoch, in diesem Jahr der 18. Februar, endet die Fastnachts- und beginnt die Fastenzeit. Das Wort „Karneval“ (von lateinisch „carne vale“ – „Fleisch, lebe wohl“) weist auf die bevorstehende fleischlose Zeit der Buße und Besinnung hin.

Seit dem Pontifikat Gregors des Großen markiert der Aschermittwoch mit der Ascheauflegung die Vorbereitungszeit auf das Hochfest Ostern. In dieser Zeit, auch „österliche Bußzeit“ genannt, verzichten die Gläubigen bewusst auf Dinge, die ihnen angenehm und lieb sind. Besondere Elemente der Fastenzeit sind in der kirchlichen Tradition neben dem Fasten das Gebet und das Almosengeben. Biblischer Hintergrund für die Festsetzung der Fastenzeit auf 40 Tage und Nächte ist das ebenfalls vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste. Das Ascheauflegen als Zeichen der Bereitschaft zur Umkehr und Buße geht auf Bibelstellen des Alten Testaments zurück. „Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen, bei Fasten in Sack und Asche, zu bitten“ (Daniel 9,3).

Aschermittwoch im Dom © Domkapitel Speyer / Fotos: Klaus Landry

