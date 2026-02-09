  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – 67. Vorlesewettbewerb 2025/2026: Regionalentscheid in der Stadtbibliothek

Mrn news platzhalter logo 5Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer kann in Speyer am besten vorlesen? Beim Stadtentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen die Sieger*innen der Schulentscheide in Speyer um die Wette. Mit rund 600.000 Teilnehmer*innen jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Wettbewerbe für Schüler*innen in Deutschland.

Beim diesjährigen Stadtentscheid im Vortragssaal der Villa Ecarius am Montag, 23. Februar 2026, um 16 Uhr, nehmen zehn Schülerinnen und Schüler der Speyerer weiterführenden Schulen teil, die der Jury sowohl einen Auszug aus ihrem Lieblingsbuch als auch einen Auszug aus einem Fremdtext vorlesen. Die Jury bilden in diesem Jahr Sabine Stephan-Flory, ehemalige Lehrerin und Konrektorin der Woogbachschule, Heike Grünewald, Buchhändlerin in der Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei’rer Buchladen, Ulf Weber, Lehrer und Leiter der Stadt- und Kreisbildstelle Speyer sowie Jörg Zech, Mitarbeiter der Stadtbibliothek. Bürgermeisterin Monika Kabs wird die Anwesenden begrüßen. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7.000 Schüler*innen der 6. Klassenstufe. Die über 650 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie das Buch „Rocky Winterfeld“ von Marie Hüttner (Thienemann Verlag). Die Siegerin oder der Sieger des Kreis-/ Stadtwettbewerbs darf zum nachfolgenden Entscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessieger*innen im Juni.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Er soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und sie dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Unter www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung daher kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Sparda-Bank Hessen, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. und die Sparda Bank Hamburg fördern die Entscheide auf der regionalen Ebene.

Alle Informationen, Termine sowie die teilnehmenden Schulen des 67. Vorlesewettbewerbs sind unter www.vorlesewettbewerb.de abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 18:40

