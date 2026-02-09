Sandhausen – SVS und Jannik Graf lösen Vertrag auf

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen und Jannik Graf haben sich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufzulösen. Der Offensivspieler war im Sommer vom SSV Jahn Regensburg an den Hardtwald gewechselt.

Graf hatte sich bereits früh in der Vorbereitung verletzt. Ein Meniskusriss im Juli setzte ihn langfristig außer Gefecht. Inzwischen hat sich die persönliche Situation des Spielers so verändert, dass er aus privaten Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Der SVS kommt diesem Wunsch nach.

„Wir haben volles Verständnis für die Situation von Jannik. Es ist wichtig, dass er jetzt die richtigen Entscheidungen für sich treffen kann“, sagt Direktor Sport Anthony Loviso. „Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute, vor allem Gesundheit und eine schnelle, vollständige Genesung.“ Jannik Graf verlässt den SV Sandhausen mit sofortiger Wirkung.

Quelle: Sv Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:05