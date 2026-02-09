Neustadt / Ebertsheim – Orientierungslose Energiepolitik

Neustadt / Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Jahr Energiepolitik der Bundesregierung führten bislang zu Planungen von Verschlechterungen bei den Einspeisevergütungen im Photovoltaik Kleinsegment und einer Verschiebung der CO₂ Bepreisung, die die Bundesregierung als zentrales Klimaschutzinstrument vereinbart hatte. Stattdessen werde eine Vervierfachung der bisher geplanten Gaskraftwerkleistung ohne konkreten Hinweise, woher die enormen klimaschädlichen Gasmengen kommen sollen, bekannt. Bekannt auch, dass die Gasspeicher in der Bundesrepublik größtenteils leergelaufen sind.

Die Photovoltaik Dachanlagen bis 30 kWp stellen nach einer Studie des renommierten Fraunhofer ISE Instituts über ein Drittel der bundesweit insgesamt installierten PV-Leistung. Die kleinen Dachanlagen der Bürgerinnen und Bürger bilden ein zentrales Element der deutschen Energiewende. Ausgerechnet dieses Bürgerengagement will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zur Disposition stellen. Die Abschaffung der Einspeisevergütung für PV-Dachanlagen und eine stärkere Ausrichtung von Erneuerbaren Energien im Kleinsegment auf eine Direktvermarktung, führe, so die Solarexperten bei Fraunhofer, zu kleineren Anlagen statt zu einer Vollbelegung vorhandener Dachflächen.

Für die Bundesenergieministerin stehe die Verschlechterung der Rahmenbedingungen bei Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund, die mit ihren privaten Investitionen die Energiewende mittragen. Doch kleinere Solaranlagen und Nulleinspeisung sind dem Klimaschutz nicht zuträglich. Warum gerade diese Zielgruppe so in den Fokus der Bundespolitik gestellt werde, sei unerklärlich. Einen steigenden CO₂ Preis sozial auszugleichen, dazu gäbe es dagegen aus der Bundespolitik keine Vorbereitung, obwohl EU Mittel aus den europäischen Finanztöpfen zur Verfügung stünden, so der Verband für Wirtschaft und Umwelt. Auch diese Inaktivität zu einer gerechten Klimaschutzpolitik sei zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Stattdessen setze die Politik auf eine stärkere Ausrichtung der Energieerzeugung auf fossiles Gas. Durch ein Datenleak wurde bekannt, dass die Bundesenergieministerin nicht nur die von der EU genehmigten 10 Gigawatt Leistung, sondern das Vierfache durchsetzen will. Da diese Gaskraftwerke nicht ganzjährig zum Einsatz kämen, müssten im Bundeshaushalt für die wenigen Stunden im Jahr, in denen die Kraftwerke benötigt werden, zusätzliche Subventionen als Ausgleich eingeplant werden. Dazu käme nach bisherigen Informationen offenbar ein stärkerer Gasbezug aus den Golfstaaten und den USA. Damit entstünden neue Abhängigkeiten bei völlig unsicheren Partnern.

Das Fazit zu der bisherige Energiekonzeption der Bundesregierung sei in hohem Maße unsolide, undurchdacht und gehe zunehmend zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Wirtschaft, kritisieren der Verband für Wirtschaft und Umwelt und der Landesverband Solarenergie in Rheinland-Pfalz.

Verband für Wirtschaft und Umwelt VWU Neustadt a.d.W. | Ebertsheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 13:12