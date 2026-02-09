  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 13:12 Uhr

Neustadt / Ebertsheim – Orientierungslose Energiepolitik

Neustadt / Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Jahr Energiepolitik der Bundesregierung führten bislang zu Planungen von Verschlechterungen bei den Einspeisevergütungen im Photovoltaik Kleinsegment und einer Verschiebung der CO₂ Bepreisung, die die Bundesregierung als zentrales Klimaschutzinstrument vereinbart hatte. Stattdessen werde eine Vervierfachung der bisher geplanten Gaskraftwerkleistung ohne konkreten Hinweise, woher die enormen klimaschädlichen Gasmengen kommen sollen, bekannt. Bekannt auch, dass die Gasspeicher in der Bundesrepublik größtenteils leergelaufen sind.

Die Photovoltaik Dachanlagen bis 30 kWp stellen nach einer Studie des renommierten Fraunhofer ISE Instituts über ein Drittel der bundesweit insgesamt installierten PV-Leistung. Die kleinen Dachanlagen der Bürgerinnen und Bürger bilden ein zentrales Element der deutschen Energiewende. Ausgerechnet dieses Bürgerengagement will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zur Disposition stellen. Die Abschaffung der Einspeisevergütung für PV-Dachanlagen und eine stärkere Ausrichtung von Erneuerbaren Energien im Kleinsegment auf eine Direktvermarktung, führe, so die Solarexperten bei Fraunhofer, zu kleineren Anlagen statt zu einer Vollbelegung vorhandener Dachflächen.

Für die Bundesenergieministerin stehe die Verschlechterung der Rahmenbedingungen bei Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund, die mit ihren privaten Investitionen die Energiewende mittragen. Doch kleinere Solaranlagen und Nulleinspeisung sind dem Klimaschutz nicht zuträglich. Warum gerade diese Zielgruppe so in den Fokus der Bundespolitik gestellt werde, sei unerklärlich. Einen steigenden CO₂ Preis sozial auszugleichen, dazu gäbe es dagegen aus der Bundespolitik keine Vorbereitung, obwohl EU Mittel aus den europäischen Finanztöpfen zur Verfügung stünden, so der Verband für Wirtschaft und Umwelt. Auch diese Inaktivität zu einer gerechten Klimaschutzpolitik sei zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Stattdessen setze die Politik auf eine stärkere Ausrichtung der Energieerzeugung auf fossiles Gas. Durch ein Datenleak wurde bekannt, dass die Bundesenergieministerin nicht nur die von der EU genehmigten 10 Gigawatt Leistung, sondern das Vierfache durchsetzen will. Da diese Gaskraftwerke nicht ganzjährig zum Einsatz kämen, müssten im Bundeshaushalt für die wenigen Stunden im Jahr, in denen die Kraftwerke benötigt werden, zusätzliche Subventionen als Ausgleich eingeplant werden. Dazu käme nach bisherigen Informationen offenbar ein stärkerer Gasbezug aus den Golfstaaten und den USA. Damit entstünden neue Abhängigkeiten bei völlig unsicheren Partnern.

Das Fazit zu der bisherige Energiekonzeption der Bundesregierung sei in hohem Maße unsolide, undurchdacht und gehe zunehmend zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Wirtschaft, kritisieren der Verband für Wirtschaft und Umwelt und der Landesverband Solarenergie in Rheinland-Pfalz.

Quelle:
Verband für Wirtschaft und Umwelt VWU Neustadt a.d.W. | Ebertsheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 13:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com