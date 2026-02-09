  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bild
09.02.2026, 16:27 Uhr

Neustadt an der Weinstraße – Pfalz Touristik begrüßt Stadt Frankenthal als neues Mitglied – Kreisfreie Stadt stärkt touristische Schlagkraft und die Marke Pfalz

BildNeustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Pfalz Touristik e. V. wächst weiter: Mit der Stadt Frankenthal begrüßt die touristische Management- und Marketingorganisation für die Pfalz eine große kreisfreie Stadt als neues Mitglied. Der Beitritt ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der regionalen touristischen Zusammenarbeit und stärkt die Vernetzung in den Bereichen Kultur, Genuss, Aktivtourismus und Geschäftstourismus. „Wir freuen uns sehr, mit Frankenthal ein neues Mitglied in der Pfalz-Familie willkommen zu heißen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, Vorstandsvorsitzender der Pfalz Touristik. „Der Beitritt ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Nicht nur Frankenthal profitiert von der starken touristischen Gemeinschaft, sondern die gesamte Pfalz durch neue Impulse und zusätzliche Angebote.“

Vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm
Frankenthal bringt insbesondere ein vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm in die Kooperation ein. Zahlreiche Feste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen können künftig über die digitalen Kanäle der Pfalz Touristik mitvermarktet werden – darunter die Social-Media-Auftritte „Zum Wohl die Pfalz“ auf Facebook und Instagram mit einer gemeinsamen Reichweite von rund 80.000 Followerinnen und Followern. Zudem wird Frankenthal künftig in Informationsmaterialien für Gäste sowie bei Messeauftritten, unter anderem auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart, durch die Pfalz Touristik vertreten sein. „Durch die enge Zusammenarbeit der pfälzischen Akteure entsteht insbesondere im digitalen Raum eine starke Dynamik: Inhalte werden vielfach multipliziert und erzielen eine hohe Reichweite. Das erhöht nicht nur die Sichtbarkeit der einzelnen Orte, sondern trägt auch dazu bei, die Aufenthaltsdauer zu verlängern, weil die Pfalz als Ganzes erlebbar wird“, betont Tobias Kauf, Geschäftsführer der Pfalz Touristik. Die Stadt Frankenthal ergänzt das touristische Portfolio der Pfalz um ein urbanes Angebot mit kurzen Wegen in die umliegenden Naturräume. Dank der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sind die vielfältigen Erlebnisräume der Pfalz bequem und nachhaltig erreichbar. Von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt ist es nur ein Katzensprung ins Pfälzer Bergland oder in den Pfälzerwald zum Wandern und Mountainbiken, zu Burgen und Schlössern der Südpfalz oder zu Rad- und Genussangeboten in der Rheinebene und zur Deutschen Weinstraße.
Tor
„Mit dem Beitritt zur Pfalz Touristik setzen wir einen wichtigen Baustein unserer langfristigen touristischen Neuausrichtung um. Frankenthal will sich als attraktives, vielfältiges Reiseziel innerhalb der Pfalz positionieren und zugleich Besuchern und Einheimischen neue Erlebnisse bieten. Die Zusammenarbeit mit starken Partnern und die strategische Vernetzung mit der gesamten Pfalz eröffnen neue Chancen für Kultur, Genuss, Mobilität und nachhaltiges Erleben. Ein besonderes Plus bringt Frankenthal mit dem CongressForum im Bereich des Geschäftstourismus ein – ein Themenfeld, in dem sich die Pfalz Touristik nun auch gemeinsam mit Frankenthal stärker aufstellen möchte. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit der Pfalz Touristik und ihrer starken Marke Frankenthal noch sichtbarer machen und das Potenzial unserer Stadt als ‚Tor zur Pfalz‘ optimal nutzen werden“, erklärt Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal, Dr. Nicolas Meyer. Auch Landrat Ihlenfeld unterstreicht die strategische Bedeutung des Neuzugangs: „Der Beitritt Frankenthals zeigt, wie attraktiv und zukunftsfähig die Pfalz Touristik aufgestellt ist. Gemeinsam schaffen wir Mehrwerte für Gäste, Betriebe und Kommunen – und stärken die Pfalz als vielseitige Urlaubs- und Tagungsregion.“

Quelle
Pfalz Touristik

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:27

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com