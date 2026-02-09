Neustadt an der Weinstraße – Pfalz Touristik begrüßt Stadt Frankenthal als neues Mitglied – Kreisfreie Stadt stärkt touristische Schlagkraft und die Marke Pfalz

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Pfalz Touristik e. V. wächst weiter: Mit der Stadt Frankenthal begrüßt die touristische Management- und Marketingorganisation für die Pfalz eine große kreisfreie Stadt als neues Mitglied. Der Beitritt ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der regionalen touristischen Zusammenarbeit und stärkt die Vernetzung in den Bereichen Kultur, Genuss, Aktivtourismus und Geschäftstourismus. „Wir freuen uns sehr, mit Frankenthal ein neues Mitglied in der Pfalz-Familie willkommen zu heißen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, Vorstandsvorsitzender der Pfalz Touristik. „Der Beitritt ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Nicht nur Frankenthal profitiert von der starken touristischen Gemeinschaft, sondern die gesamte Pfalz durch neue Impulse und zusätzliche Angebote.“

Vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm

Frankenthal bringt insbesondere ein vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm in die Kooperation ein. Zahlreiche Feste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen können künftig über die digitalen Kanäle der Pfalz Touristik mitvermarktet werden – darunter die Social-Media-Auftritte „Zum Wohl die Pfalz“ auf Facebook und Instagram mit einer gemeinsamen Reichweite von rund 80.000 Followerinnen und Followern. Zudem wird Frankenthal künftig in Informationsmaterialien für Gäste sowie bei Messeauftritten, unter anderem auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart, durch die Pfalz Touristik vertreten sein. „Durch die enge Zusammenarbeit der pfälzischen Akteure entsteht insbesondere im digitalen Raum eine starke Dynamik: Inhalte werden vielfach multipliziert und erzielen eine hohe Reichweite. Das erhöht nicht nur die Sichtbarkeit der einzelnen Orte, sondern trägt auch dazu bei, die Aufenthaltsdauer zu verlängern, weil die Pfalz als Ganzes erlebbar wird“, betont Tobias Kauf, Geschäftsführer der Pfalz Touristik. Die Stadt Frankenthal ergänzt das touristische Portfolio der Pfalz um ein urbanes Angebot mit kurzen Wegen in die umliegenden Naturräume. Dank der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sind die vielfältigen Erlebnisräume der Pfalz bequem und nachhaltig erreichbar. Von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt ist es nur ein Katzensprung ins Pfälzer Bergland oder in den Pfälzerwald zum Wandern und Mountainbiken, zu Burgen und Schlössern der Südpfalz oder zu Rad- und Genussangeboten in der Rheinebene und zur Deutschen Weinstraße.



„Mit dem Beitritt zur Pfalz Touristik setzen wir einen wichtigen Baustein unserer langfristigen touristischen Neuausrichtung um. Frankenthal will sich als attraktives, vielfältiges Reiseziel innerhalb der Pfalz positionieren und zugleich Besuchern und Einheimischen neue Erlebnisse bieten. Die Zusammenarbeit mit starken Partnern und die strategische Vernetzung mit der gesamten Pfalz eröffnen neue Chancen für Kultur, Genuss, Mobilität und nachhaltiges Erleben. Ein besonderes Plus bringt Frankenthal mit dem CongressForum im Bereich des Geschäftstourismus ein – ein Themenfeld, in dem sich die Pfalz Touristik nun auch gemeinsam mit Frankenthal stärker aufstellen möchte. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit der Pfalz Touristik und ihrer starken Marke Frankenthal noch sichtbarer machen und das Potenzial unserer Stadt als ‚Tor zur Pfalz‘ optimal nutzen werden“, erklärt Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal, Dr. Nicolas Meyer. Auch Landrat Ihlenfeld unterstreicht die strategische Bedeutung des Neuzugangs: „Der Beitritt Frankenthals zeigt, wie attraktiv und zukunftsfähig die Pfalz Touristik aufgestellt ist. Gemeinsam schaffen wir Mehrwerte für Gäste, Betriebe und Kommunen – und stärken die Pfalz als vielseitige Urlaubs- und Tagungsregion.“

Quelle

Pfalz Touristik

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:27