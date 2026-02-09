Mannheim – Stadt informiert zum Umgang mit der Wertstofftonne

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wertstofftonne bietet den Vorteil der gemeinsamen Sammlung von Plastik, Metall und Verbundstoffen. In Mannheim wird die Wertstofftonne zum Teil von einem privaten Entsorger und vom Stadtraumservice Mannheim geleert.

Für das gesamte Stadtgebiet gilt eine einheitliche Regelung für die Befüllung der Wertstofftonne:

Hinein dürfen Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen. Zusätzlich kommen stoffgleiche Nichtverpackungen hinein, wie etwa Kunststoffeimer, Wäschekörbe, Spielzeug aus Kunststoff, Töpfe, Pfannen und sonstige Eisenwaren.

Nicht hinein dürfen Elektroschrott, Papier, Holz, Altkleider und Glas. Hierfür gibt es andere Entsorgungswege, etwa die Recyclinghöfe, die Papiertonne und die Depotcontainer. Wertstoffe sollten möglichst lose in die Wertstofftonne gegeben werden, da hiermit das Volumen wesentlich besser ausgenutzt werden kann. Um die Kontrolle zu erleichtern, dürfen nur transparente Säcke verwendet werden. Blickdichte Säcke werden als Fehlwurf gewertet. Zusätzlich bereitgestellte Säcke werden von den Müllwerkern nicht mitgenommen. Falsch befüllte Wertstofftonnen werden mit dem Hinweis gekennzeichnet, dass die Tonne nicht geleert werden konnte und der Bitte diese zu sortieren. Geschieht dies nicht bis zum nächsten Leerungstermin, wird eine kostenpflichtige Sonderleerung durch den Stadtraumservice Mannheim veranlasst.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:04