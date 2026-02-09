Mannheim – Schwerpunktkontrollen in Mannheimer Gaststätten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitarbeiter der Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim, Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal sowie der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben am vergangenen Freitag, 6. Februar, erneut gemeinsame Kontrollen von Gaststätten durchgeführt. Ziel war es, die Einhaltung der gaststätten- und spielrechtlichen Vorschriften zu kontrollieren und durchzusetzen, um so auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger zu stärken.bDie Kontrollen wurden in den Stadtteilen Vogelstang, Käfertal, Wallstadt und Feudenheim durchgeführt. Insgesamt wurden 13 Betriebe kontrolliert, darunter eine Spielhalle. Neben dem Aufdecken von gaststättenrechtlichen Verstößen stand auch die Überprüfung von in Gaststätten aufgestellten Spielautomaten sowie die Einhaltung von Jugendschutzvorschriften auf der Agenda. An den Schwerpunktkontrollen waren 12 Einsatzkräfte aus den genannten Einheiten beteiligt.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

• elf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

• ein Verstoß gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz

• ein Verstoß gegen § 284 Strafgesetzbuch („Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels“)

• ein Verstoß gegen die Preisangabenverordnung

Die entsprechenden Verstöße werden zur Anzeige gebracht und konsequent geahndet.

Weitere Aktionen mit ähnlicher Zielrichtung sind bereits in Planung.

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:02