Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Evangelische Kirche: Aktion „einfach heiraten“ in der Kurpfalz am 20.06.26

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung für Liebespaare an sieben Orte im Norden Badens. Mit Anmeldung oder spontan. Unkompliziert, persönlich, feierlich und kostenlos.

(09.02.2026, Mannheim) Unter dem Motto „Wir segnen eure Liebe“ laden sechs evangelische Kirchenbezirke am 20. Juni 2026 Liebespaare in der Kurpfalz zum Aktionstag „einfach heiraten“ ein. An sieben besonderen Segens- und Trauorten können Menschen ihre Beziehung segnen lassen oder unkompliziert kirchlich heiraten – festlich, persönlich, ohne großen Aufwand und kostenlos. Ob zu zweit oder mit Gästen, zwischen Oldtimern, am See oder in einer Kirche, auf einem Kirchturm oder in einer Kapelle: Überall ist mit viel Ästhetik und mit Livemusik alles liebevoll vorbereitet.

„Gott ist Liebe“

„Wo Liebe ist, da ist auch Gott“, sagt Katharina Treptow-Garben, Dekanin des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz. „Diesen Zuspruch und diese Botschaft möchten wir den Menschen nahebringen.“ Erstmals gestalten sechs Kirchenbezirke der badischen Landeskirche gemeinsam eine solche Aktion. „So haben die Liebenden je nach Wohnort oder persönlicher Vorliebe eine wunderbare Auswahl von Segensorten“, kündigt Dekanin Christiane Glöckner-Lang (Kirchenbezirk Neckar-Kraichgau) an. „Und der Norden Badens ist an diesem Tag – von Wertheim bis Sinsheim – erfüllt von der Liebe der Menschen zueinander und von der Liebe Gottes zu den Menschen“, freut sich Dekanin Wibke Klomp (Kirchenbezirk Odenwald-Tauber).

Auch Pfarrerin Nina Roller (Kirchenbezirk Mannheim) betont die Offenheit des Angebots: „Wer es unkompliziert und persönlich mag, ist hier genau richtig.“ Die Aktion richtet sich an spontan Entschlossene ebenso wie an alle, die sich diesen Schritt schon länger wünschen, und an Verheiratete, die ihr Trauversprechen erneuern möchten. „Manche Paare warten auf den richtigen Moment, den wir ihnen am 20. Juni bieten möchten. Andere möchten zu zweit oder in kleinem Kreis sein. Und wieder andere genießen es, ihre Liebe ohne Kosten in feierlichem Rahmen feiern zu können“, so Dekanin Ute Jäger-Fleming (Kirchenbezirk Neckar-Bergstraße). Selbstverständlich sind queere Menschen, Paare in interreligiösen Beziehungen oder auch Paare, die ihre Kinder mitbringen möchten, zu „einfach heiraten“ eingeladen. Auch Liebende, die nicht kirchlich heiraten, sondern für einen Segen vorbeikommen wollen, sind willkommen. „Wir alle freuen uns schon sehr auf diesen besonderen Tag“, sagt Treptow-Garben.

Sieben besondere Trau- und Segensorte – ein Tag für die Liebe

Für den 20. Juni sind diese Locations festlich vorbereitet:

Ladenburg: Stadtkirche

Mannheim: CityKirche Konkordien

Schwetzingen: Stadtkirche

Sinsheim: Technikmuseum

St. Leon-Rot: Ufer des St. Leoner Sees

Wertheim: Stiftskirche und Marienkapelle.

Persönlich, feierlich, unvergesslich

Überall begleiten erfahrene Pfarrer:innen, Diakon:innen und Prädikant:innen die Paare an diesem besonderen Tag. Vor jeder Trauung und Segnung findet ein kurzes Kennenlerngespräch statt. Zur anschließenden, individuell gestalteten Zeremonie erklingt Livemusik. Danach können die Paare gern auch mit ihren Gästen noch Verweilen und weiterfeiern. Ein kostenloses Erinnerungsfoto macht diesen Tag unvergesslich.

Unkompliziert und ohne großen Aufwand

Wer an diesem Tag kirchlich heiraten möchte, bringt seine standesamtliche Trauurkunde mit. Eine weitere Voraussetzung ist, dass mindestens eine Person des Paares evangelisch ist. Wer nicht kirchlich heiraten, aber gern die Partnerschaft, eine Verlobung oder das Traujubiläum mit einem Segen feiern möchte, ist dazu im feierlichen Ambiente herzlich willkommen. „Wir freuen uns über alle, die sich segnen lassen möchten – ob im Rahmen einer Segensfeier oder einer kirchlichen Hochzeit.“, sagt Pfarrerin Nina Roller.

Spontanes Vorbeikommen ist möglich, eine Anmeldung erleichtert die Planung. Sie erfolgt digital über das Anmeldeformular auf der Website „einfach-heiraten-kurpfalz“.

Info: Beteiligt an der Aktion „einfach heiraten“ am 20.06.2026 sind die evangelischen Kirchenbezirke Neckar-Bergstraße, Neckar-Kraichgau, Mannheim, Odenwald-Tauber und Südliche Kurpfalz. Dieser Aktionstag ist Teil der bundesweiten Einladung „einfach heiraten“ der Evangelischen Kirche Deutschland. (dv)

Weitere Informationen, Anmeldung und Ansprechpersonen unter: https://einfach-heiraten-kurpfalz.de/

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:21