Mannheim – Grünes Band setzt Zeichen für Kinderhospizarbeit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA beteiligt sich am Tag der Kinderhospizarbeit

(Mannheim, 09.02.2026) Am 10. Februar wird bundesweit der „Tag der Kinderhospizarbeit“ begangen. Der Aktionstag macht auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam, die mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben – und auf die Herausforderungen, mit denen ihre Familien tagtäglich konfrontiert sind. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA beteiligt sich an diesem Tag mit der Aktion „Grünes Band“ und setzt damit ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit betroffenen Familien in der Region Mannheim.

Warum betroffene Familien mehr Sichtbarkeit brauchen

„Der Alltag der betroffenen Familien ist von medizinischen Anforderungen, organisatorischem Druck und einer permanenten Unsicherheit geprägt. Gleichzeitig erleben viele von ihnen Rückzug und Sprachlosigkeit im Umfeld – weil das Thema schwerkranke Kinder, noch immer tabuisiert wird“, sagt Josefine Lammer, Leiterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes CLARA.

Kinderhospizarbeit setzt genau hier an. Sie begleitet Familien oft über viele Jahre hinweg – nicht erst in der letzten Lebensphase. Sie unterstützt erkrankte Kinder ebenso wie Eltern und Geschwister, bietet psychosoziale Begleitung, Entlastung im Alltag und einen verlässlichen Ort, an dem Sorgen, Ängste und Fragen Raum haben.

„Kinderhospizarbeit bedeutet da zu sein – zuzuhören, auszuhalten und Familien in einer belastenden Lebenssituation nicht allein zu lassen“, erklärt das Team des Kinder- und Jugendhospizdienstes CLARA. „Sie stärkt Familien dort, wo sie besonders verletzlich sind.“

Das grüne Band steht bundesweit als Symbol für diese Arbeit. Es macht sichtbar, dass betroffene Familien Teil unserer Gesellschaft sind, und Unterstützung, Verständnis und Solidarität brauchen.

Der Tag der Kinderhospizarbeit findet 2026 zum 20. Mal statt. Ziel des Aktionstages ist es, die gesellschaftliche Wahrnehmung für die Lebensrealität betroffener Familien zu stärken, Vorurteile abzubauen und die Bedeutung der Kinderhospizarbeit dauerhaft im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.

Infos: www.kinderhospizdienst-mannheim.de (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:55