Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „So tanzt die Welt – die Freude gemeinsam zu tanzen“ heißt ein neuer Kurs an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, der am Donnerstag, 12. Februar 2026, beginnt. Bis 30. April findet er jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus, Sternstraße 159, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 84 Euro. In diesem Kurs begeben sich die Teilnehmenden auf eine tänzerische Reise durch verschiedene Kulturen. Vermittelt werden Tänze aus England, Frankreich, der Türkei und Armenien sowie aus der Balkanregion. Der Kurs richtet sich an Einsteiger*innen aller Altersgruppen. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de entgegen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 18:30