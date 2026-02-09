  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 11:44 Uhr

Ludwigshafen – Kostenlose Wechselberatung: Jetzt den passenden Strom- und Gasversorger finden und sparen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Untersuchung in mehreren rheinland-pfälzischen Städten zeigt: Ein Wechsel lohnt sich

Ein Vergleich von Strom- und Gastarifen in den Städten Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Kaiserslautern und Trier zeigt teils erhebliche Preisunterschiede zwischen Grundversorgung und Sonderverträgen.
Bei einem Wechsel des Anbieters kann viel Geld gespart werden.
Kostenlose Wechselberatung an 70 Standorten in Rheinland-Pfalz
Informationen finden sich auf unseren neuen Internetseiten

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet ein Beratungsangebot für alle, die einen verlässlichen Strom- oder Gasversorger mit einem besseren Preisniveau suchen. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zu helfen, ihre Energiekosten nachhaltig zu senken. Das Angebot ist kostenlos. Komfortabel ist für Ratsuchende, dass die Beratung an rund 70 Beratungsstellen der Energieberatung stattfinden kann. „Angesichts dynamischer Stromtarife und zunehmend steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gewinnt die Wahl eines kostengünstigen und zugleich verlässlichen Energieanbieters immer mehr an Bedeutung“, erläutert Heike Troue, Vorständin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Was bietet die kostenlose Wechselberatung?
Im Rahmen der Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz umfasst die Wechselberatung:

· Bewertung der Verbrauchsdaten – Die letzte Jahresabrechnung für Strom und/oder Gas am besten mit zur Beratung bringen.

· Individuelle Recherche – Die Verbraucherzentrale prüft die persönlichen Einsparmöglichkeiten durch einen Anbieterwechsel.

· Dokumentation – Ratsuchende erhalten im Anschluss ein Dokument mit der individuellen Verbrauchsbewertung.

Alle wichtigen Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminbuchung sind ab sofort auf unseren neuen Internetseiten zu finden:

www.verbraucherzentrale-rlp.de/stromversorger

www.verbraucherzentrale-rlp.de/gasversorger

„Wir freuen uns, Verbraucherinnen und Verbrauchern mit dieser Beratung eine einfache Möglichkeit zum Sparen zu bieten.“, sagt Max Müller, Referent Energierecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Im Januar 2026 war in allen untersuchten Städten in Rheinland-Pfalz die Grundversorgung Strom teurer als der jeweils günstigste Sondertarif. Haushalte mit einem Stromverbrauch von 3.600 kWh konnten durch einen Wechsel Preisvorteile von bis zu 505 Euro erzielen. Beim Gas waren es sogar bis zu 1.154 Euro bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh.

„Die Preisspannen zwischen den günstigsten Angeboten und den Grundversorgungstarifen zeigen, dass Verbraucher:innen in Rheinland-Pfalz mit Einsparungen von mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen können. Ein Anbieterwechsel lohnt sich in vielen Fällen“, betont Müller.

VZ-RLP

Quelle: Verbraucherzentrale RLP / Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 11:44

