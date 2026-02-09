Ludwigshafen – Fastnacht 2026 – Sicher durch die „närrische Zeit“ kommen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bald ist es wieder soweit – die Hochphase der „närrischen Zeit“ beginnt am 12. Februar 2026 mit der „Altweiberfastnacht“ und endet traditionell am darauffolgenden Aschermittwoch. Für viele beginnt jetzt eine Zeit des Feierns, der Freude und der bunten Kostüme, die Menschen jeden Alters zusammenbringt.

Doch während wir uns alle auf die kommenden zahlreichen Veranstaltungen und Umzüge in der Vorder- und Südpfalz freuen, bitten wir Sie um Beachtung folgender Hinweise:

Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte nüchtern sein. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, ist nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für andere. Wir empfehlen: Wer zusammen feiert, geht auch zusammen Heim. Verabreden Sie schon vor dem Feiern, wie alle wieder gut nach Hause kommen. Damit alle auch sicher unterwegs sind, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Lassen Sie deshalb Ihr Fahrzeug immer stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Zum Schutz gegen Taschendiebe sollten Feiernde, die sich in Menschenmengen bewegen, aufmerksam sein und Wertsachen körpernah verstauen.

Um andere Feiernde nicht zu verunsichern und keine Polizeieinsätze auszulösen, bitte keine täuschend echten Waffen (Anscheinswaffen), wie z.B. Pistolen oder Gewehre, tragen.

Auch wenn an Fastnacht vermeintlich Narrenfreiheit gilt, dürfen verbotene Symbole auch an diesen Tagen weder getragen noch gezeigt werden.

Bitte beachten Sie auch das Messerverbot bei öffentlichen Veranstaltungen und im ÖPNV.

Für eine friedliche und sichere Fastnacht sind wir für Sie verstärkt im Einsatz.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 13:47