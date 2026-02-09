Ludwigshafen – „Einen Schritt weiter“: Vorträge zur beruflichen Neuorientierung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Acht kostenlose Online-Vorträge vom 23. Februar bis 5. März.

Der Arbeitsmarkt wird stetig dynamischer, die Anforderungen an Beschäftigte verändern sich durch Digitalisierung und Transformation. Wer mit der rasanten Entwicklung Schritt halten möchte, muss sich daher mitbewegen.

„Einen Schritt weiter“ geht es mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 23. Februar bis 5. März behandeln acht digitale Vorträge, die jeweils 90 Minuten dauern, verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung – von Quereinstiegschancen über KI im Bewerbungsprozess bis zu Entscheidungstypen ist alles dabei.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://eveeno.com/workshops-bbie-mrn. Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie. Fragen zu den Vorträgen oder dem Beratungsangebot können per Mail gestellt werden: Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de.

Das Workshop-Programm

Montag, 23. Februar

16 Uhr: Künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess

Dienstag, 24. Februar

16 Uhr: Arbeiten für die Allgemeinheit – Jobs im Öffentlichen Dienst

Mittwoch, 25. Februar

16 Uhr: Orientierung. Jetzt! Zeit für einen beruflichen Neustart

Donnerstag, 26. Februar

16 Uhr: Quereinstieg – So kann’s gelingen

Freitag, 27. Februar

9.30 Uhr: Veränderung erfolgreich gestalten

Montag, 2. März

16 Uhr: Ihre Interessen im Blick

Dienstag, 3. März

16 Uhr: Das Handwerk hat goldenen Boden

Donnerstag, 5. März

9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht – Entscheidungstypen

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:03