Landau – Forum Ladeinfrastruktur für die Logistik – Netzwerkveranstaltung für elektrischen Straßengüterverkehr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Wandel hin zu einem klimafreundlichen Straßengüterverkehr ist ein Schlüsselfaktor für die Zukunftsfähigkeit der Südpfalz als bedeutende Wirtschafts- und Logistikregion. Um diesen Transformationsprozess aktiv mitzugestalten, laden die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, die Stadt Landau sowie die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung Südpfalz zur Netzwerkveranstaltung „Forum Ladeinfrastruktur für die Logistik“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. Mai 2026, von 14 bis 20 Uhr in der Stadthalle Kandel statt. Erwartet wird ein breit aufgestelltes Fachpublikum aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Infrastruktur. Ziel ist es, Akteurinnen und Akteure aus Logistik, Industrie, Energieversorgung und öffentlicher Hand zusammenzubringen, um Lösungsansätze und Synergien für den Ausbau der Ladeinfrastruktur von E-Lkws zu entwickeln. Auf dem Programm stehen Fachvorträge führender Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Politik, Praxisberichte erfolgreicher Unternehmen sowie moderierte Diskussionsrunden. Thematische Schwerpunkte sind das Depot-Laden, halböffentliche Ladelösungen und der Aufbau öffentlicher Lade-Hubs. Ein besonderes Anliegen der Veranstalter ist der offene Austausch zwischen den Beteiligten: Das Forum soll reichlich Raum für Vernetzung bieten. Die Landräte Martin Brandl (Kreis Germersheim), Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler betonen die Relevanz dieses Zukunftsthemas: „Die Südpfalz ist ein leistungsstarker Wirtschafts- und Logistikstandort. Damit das so bleibt, müssen wir die Chancen der Elektromobilität im Güterverkehr entschlossen ergreifen. Der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist kein Zukunftsprojekt, sondern eine Aufgabe für heute. Nur gemeinsam – mit Wirtschaft, Energieversorgern und öffentlicher Hand – können wir den Wandel erfolgreich gestalten.“

Das detaillierte Programm mit Anmeldemöglichkeiten für das Fachpublikum folgt in Kürze.

Quelle

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:15