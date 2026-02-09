Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der nächste Markt-Tag findet am 13. Februar 2026 statt.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 18:43