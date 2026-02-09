  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 19:21 Uhr

Heidelberger Fastnachtsumzug am Fastnachtsdienstag, 17. Februar! Innenstadt ab 12.30 Uhr für den Verkehr gesperrt

Anncapictures streamer 3092914Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 178. Heidelberger Fastnachtszug durch die Innenstadt schlängelt sich am Fastnachtsdienstag, 17. Februar 2026, ab 14.11 Uhr von der Ecke Kirchstraße/Bergheimer Straße in Bergheim über den Bismarckplatz durch die Hauptstraße. Der Zug stellt sich in der Fehrentzstraße, der Bluntschlistraße, der Kirchstraße jeweils zwischen den Kreuzungen mit Vangerowstraße und Bergheimer Straße, sowie in der Vangerowstraße zwischen Kirch- und Fehrentzstraße auf. Er zieht von dort über die Bergheimer Straße und die Hauptstraße zum Karlsplatz in der Altstadt, wo im Anschluss auch die After-Umzugsparty stattfindet. Die Motivwagen fahren über die Mönchgasse in Richtung B 37 ab. Die Heidelberger Innenstadt ist wegen des Fastnachtsumzuges von etwa 12.30 Uhr bis mindestens 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Ortskundigen Autofahrerinnen und -fahrern wird empfohlen, den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren. Auf dem Bismarckplatz im Bereich des ehemaligen rnv-Kundenzentrums wird ein Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrende ausgewiesen. Wie schon im Vorjahr werden die Hochsicherheitspoller in der Altstadt während der Veranstaltung aktiviert.

Auch der ÖPNV ist währen des Umzugs von den Sperrungen und Umleitungen betroffen. Weitere Informationen bietet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zeitnah unter www.rnv-online.de/fastnacht.

Fastnachtsumzug in Ziegelhausen am 15. Februar um 14.11 Uhr

Bereits am Sonntag, 15. Februar 2026, findet um 14.11 Uhr der Fastnachtsumzug im Stadtteil Ziegelhausen statt. Der Zug stellt sich ab 13 Uhr im Bereich Peterstaler Straße/Wilhelmsfelder Straße, Einmündungsbereich Kreuzgrundweg abwärts, auf. Dafür muss der Straßenzug Kreuzgrundweg/Rainweg in Richtung Ziegelhausen kurzzeitig für den Fahrverkehr gesperrt werden. Der Zug führt von der Wilhelmsfelder Straße über die Peterstaler Straße in die Kleingemünder Straße auf Höhe Hausnummer 34, wo er dann aufgelöst wird. Die Durchfahrt in Richtung Wilhelmsfeld beziehungsweise Ziegelhausen ist von 13 bis 17 Uhr gesperrt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:21

