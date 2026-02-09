  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Stadt und Polizei sorgen mit KOD und Polizei für größtmögliche Sicherheit beim 178. Fastnachtsumzug

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem angepassten Sicherheitskonzept wird der Veranstalter des Heidelberger Fastnachtzuges am Dienstag, 17. Februar 2026, zusammen mit der Stadt Heidelberg und dem Polizeipräsidium Mannheim dafür Sorge tragen, dass ein höchstmögliches Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Die Stadt Heidelberg bittet alle Närrinnen und Narren sowie alle Besucherinnen und Besucher des Fastnachtsumzuges dafür Sorge zu tragen, dass die Feierlichkeiten friedlich verlaufen und Müll – insbesondere Glasflaschen – umgehend und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Sicherheitskontrollen mit Augenmaß und Müllvermeidung

Um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten, werden der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Heidelberg und die Teams des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) eingesetzt. Im Fokus des KOD stehen hierbei Sensibilisierungsgespräche. Dabei geht es um die ordnungsgemäße Müllentsorgung sowie einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol. Der KOD sucht frühzeitig das Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern und führt ergänzend Jugendschutzkontrollen durch. Die Polizei wird wie in den vergangenen Jahren auch präsent sein. Die Hochsicherheitspoller in der Altstadt werden während der Veranstaltung aktiviert. Auch weitere Zugänge zur Altstadt werden abgesperrt und der Zugang überwacht.

Ergänzend zu den Maßnahmen der Stadt wird das Heidelberger Karneval Komitee wieder einen Sicherheitsdienst als Zugbegleitung einsetzen. „Der Sicherheitsdienst ist hauptsächlich für einen reibungslosen Verlauf des Fastnachtszuges verantwortlich. Die Absicherung der Zugteilnehmer gehört aber selbstverständlich auch zu seinen Aufgaben“, erklärt HKK-Vizepräsident und Hauptorganisator des Fastnachtszuges Joe Schwarz.

Auch die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ HD) setzen verstärkt Reinigungskräfte und Reinigungsfahrzeuge zur Beseitigung von Abfällen und insbesondere von Glasflaschen ein. Zusätzliche Abfallbehälter werden ebenfalls aufgestellt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:25

